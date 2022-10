Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Tricampeão de jiu-jitsu morto Invasão da Ucrânia Mundial de vôlei Caso Briner Bitencourt Por Andréia Sadi

Apresentadora do Estúdio I, na Globonews, comentarista de política da CBN e escrevo sobre os bastidores da política no g1

Por rejeição, PT leva à TV peça 'milicianos e assassinos com Bolsonaro' Partido diz que presidente «anda com gente do mal» e lista apoios de Flordelis, Guilherme de Pádua, goleiro Bruno, Gabriel Monteiro e Doutor Jairinho

14/10/2022 10h21 Atualizado 14/10/2022

1 de 1 Peça de campanha veiculada pelo PT liga «assassinos, milianos, criminosos» ao presidente Bolsonaro — Foto: Reprodução Peça de campanha veiculada pelo PT liga «assassinos, milianos, criminosos» ao presidente Bolsonaro — Foto: Reprodução

A campanha o PT levou à TV vídeo em que lista uma série de cinco apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ( PL ) a quem o partido chama de «assassinos».

Na peça, a campanha de Lula mostra o apoio de Flordelis, ex-deputada federal condenada por assassinar o marido pastor ; de Guilherme de Pádua, assassino da atriz Daniella Perez ; e do goleiro Bruno , ex-jogador de futebol do Flamengo, condenado por matar Eliza Samudio, mãe de seu filho , Bruninho.

Em seguida, o vídeo mostra uma foto de Bolsonaro ao lado do ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro , acusado de abusar e de filmar atos sexuais com menores de idade. Monteiro elegeu dois familiares na eleição deste ano .

Ministra do TSE suspende vídeo da campanha de Bolsonaro com montagem de fala de Lula

Por fim, o PT coloca a imagem de Doutor Jairinho como outro apoiador de Bolsonaro. O também ex-vereador do Rio de Janeiro é acusado de ter matado o filho de sua companheira.

«Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas anda com gente do mal», começa o vídeo. «Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado! Esse é o time do Bolsonaro», encerra a campanha.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com