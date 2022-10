¡POR AHORA! Putin dijo que Rusia no realizará más ataques masivos contra Ucrania

Entornointeligente.com /

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este viernes que no prevé «en lo inmediato» nuevos ataques «masivos» en Ucrania, tras los lanzados a inicios de semana en represalia de la destrucción parcial del puente de Crimea, de la que acusa a Kiev.

«En lo inmediato no son necesarios nuevos ataques masivos. Actualmente hay otros objetivos. Por el momento. Ya veremos después», declaró el mandatario ruso en una conferencia de prensa tras una cumbre regional en Kazajistán, asegurando que su objetivo no es «destruir Ucrania». El mandatario dijo que destruyó la mayoría de los objetivos que tenía como represalia por los daños que sufrió el puente de Crimea.

El mandatario indicó también que no ampliará la movilización «parcial» de efectivos que anunció hace tres semanas tras los reveses militares sufridos en Ucrania; y que 222.000 hombres fueron movilizados hasta ahora.

«No hay nada más previsto. No se ha recibido ninguna propuesta del Ministerio de Defensa y no veo la necesidad de hacerlo en un futuro previsible», declaró Putin, al tiempo que agregó que preveía finalizar la movilización «en quince días».

También manifestó que no ve «la necesidad» de hablar con su homólogo estadounidense Joe Biden, incluso en el marco de la cumbre del G20. «No veo la necesidad, actualmente no hay ninguna plataforma de negociaciones», manifestó, antes de añadir que no había decidido aún si acudirá a la cita prevista en noviembre en Indonesia.

Por último, reconoció que los países de la antigua Unión Soviética estaban «preocupados» por el conflicto en Ucrania, tras una reunión con sus líderes en una cumbre en Kazajistán.

«Por supuesto, los socios están interesados, pero también preocupados por el futuro de las relaciones entre Rusia y Ucrania», admitió durante la rueda de prensa. «Pero eso no afecta en nada la forma, la calidad y la profundidad de las relaciones de Rusia con esos países», aseguró.

Con información de Infobae

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com