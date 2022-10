Netflix anuncia nuevo plan económico con anuncios

Entornointeligente.com /

Se ha hecho esperar, pero el mes que viene llegará un nivel de suscripción a Netflix más barato, con anuncios.

El nuevo plan con publicidad se llama Básico con Anuncios, y costará 6,99 dólares al mes cuando se lance en Estados Unidos el 3 de noviembre. Netflix dice que el nivel más barato estará disponible en otros 11 países, y comparte los detalles de las limitaciones que los suscriptores tendrán que soportar, incluyendo el hecho de que algunos programas y películas simplemente no estarán disponibles si no estás pagando por un plan básico, estándar o premium más caro sin anuncios.

Además de en EE.UU., Netflix Basic con anuncios estará disponible en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea, México, España y el Reino Unido. Aunque la empresa quiere centrar la atención en las similitudes entre Basic con anuncios y las opciones de suscripción más caras, la mayoría de la gente estará interesada en las diferencias y las limitaciones.

El precio de la suscripción más barata no es solo anuncios. La calidad del video está limitada a un máximo de 720p, no hay opción de descargar video, y un «número limitado de películas y programas de TV no estarán disponibles debido a restricciones de licencia».

Pero los suscriptores -o aspirantes a serlo- también tendrán dudas sobre los propios anuncios. Netflix dice que habrá una media de 4 a 5 minutos de anuncios por hora. La compañía también dice que «en el lanzamiento, los anuncios serán de 15 o 30 segundos de duración, que se reproducirán antes y durante los programas y películas».

