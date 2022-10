Muere Robbie Coltrane, ‘Hagrid’ en ‘Harry Potter’, a los 72 aáos de edad

Entornointeligente.com /

V aritas al cielo de todos los fans del universo Harry Potter en este viernes 14 de octubre de 2022. Robbie Coltrane, Hagrid en la conocida saga mágica ‘Harry Potter’, ha muerto hoy a los 72 aáos de edad .

El mítico actor de ‘Hagrid’ en las películas de Harry Potter Así lo ha confirmado su agente esta misma tarde, sin alegar causas del fallecimiento , diciendo así adiós a nuestro querido guardián de las llaves y terrenos de Hogwarts. Sin duda, uno de los personajes que más cariáo generaron entre los fans de la saga de películas por su ternura hacia el protagonista y una magnífica interpretación.

Entre otros personajes, Coltrane, también se puso en la piel de Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond Golden Eye y The World Is Not Enough . Además, como curiosidad, el actor británico nació bajo el nombre de Robert McMillan. Sin embargo, decidió ponerse el nombre artístico de Robbie Coltrane en honor al mítico saxofonista.

Una pérdida que vuelve a sacudir el dolor de la familia potterhead en todo el mundo, seis aáos después de su última dura despedida, la de Alan Rickman en 2016.

Descansa en paz, Robbie Coltrane, y como dijo Harry al final de ‘La Cámara Secreta’: «Hogwarts no es nada sin ti» .

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com