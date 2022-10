Entornointeligente.com /

> Rosa Irima, 62, gives her grandson Gabriel, a kiss during a nutrition monitoring session run by Caritas Los Teques volunteers at Club Esmeralda in Tomuso, Venezuela. Rosa is looking after four of her grandchildren. Galloping inflation has pushed 92 percent of the population into poverty. The current minimum monthly salary averages to about $1.50 and covers only 2 percent of the minimum nutritional basket. As of March 2018, it would require 73 monthly salaries solely to cover the cost of feeding a family. Families cope by selling off goods, cutting back on meals and the quantity of food served at each meal. Routine growth monitoring sessions conducted by Caritas has shown that 70 percent of children under 5 show signs of some form of nutrition with 8 percent from severe malnutrition. Galloping inflation has pushed 92 percent of the population into poverty. The current minimum monthly salary averages to about $1.50 and covers only 2 percent of the minimum nutritional basket. As of March 2018, it would require 73 monthly salaries solely to cover the cost of feeding a family. Families cope by selling off goods, cutting back on meals and the quantity of food served at each meal. Routine growth monitoring sessions conducted by Caritas has shown that 70 percent of children under 5 show signs of some form of nutrition with 8 percent from severe malnutrition. Más de 8 mil niños con desnutrición aguda en Venezuela. Un total de 8.199 niños menores de cinco años fueron diagnosticados con desnutrición aguda en Venezuela, entre enero y agosto de este año, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), publicado este jueves.

«Hasta agosto de 2022, 8.199 niños y niñas menores de 5 años identificados con desnutrición aguda recibieron tratamiento adecuado en los servicios de salud y en espacios comunitarios», dice el informe.

Asimismo, durante ese período de tiempo, la ONU y sus socios atendieron a 344 mil 300 personas en asuntos relacionados con nutrición, de las cuales casi 4.600 eran mujeres embarazadas y en período de lactancia que presentaban bajo peso y que «recibieron suplementación nutricional para mejorar su estado».

«La interrupción de la cadena de suministros global y las congestiones del mercado logístico internacional han ocasionado retrasos en la llegada de los insumos para suministrar el tratamiento a los niños y niñas con desnutrición aguda en los centros apoyados por Unicef y los socios», aclara la organización.



