Ministro Grau por antiguos tuits contra Carabineros: «Fueron dichos en un contexto específico (…) no lo comparto en la actualidad»

Entornointeligente.com /

«Es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte, por supuesto, por respaldar la función de Carabineros», afirmó el titular de Economía por antiguos tuits que publicó contra la institución. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El ministro de Economía, Nicolás Grau , se refirió la tarde de este viernes a antiguos tuits en los que criticaba a Carabineros. Al respecto, manifestó que los publicó en un «contexto de muchas frustración» y que no comparte esos comentarios en la actualidad.

«Pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes políticos paguen alguna vez por todo el daño causado», dice un tuit de Grau, publicado el 5 de febrero del 2021. «Pacos asesinos. El pueblo tiene todo el derecho a odiarles», señala otra publicación, subida el 5 de febrero del 2021.

Sobre esos tuits -que posteriormente borró-, el titular de Economía dijo desde Valdivia que «nosotros como Gobierno respaldamos completamente a Carabineros».

«Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad, esos tuits fueron dichos en un contexto específico de mucha frustración, lo digo desde un nivel más personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración», agregó.

«Por supuesto que la forma en que está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro, creo que es muy importante que como Gobierno contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país y eso parte, por supuesto, por respaldar la función de Carabineros», complementó.

Respecto a la decisión de borrar esas publicaciones contra Carabineros, Grau dijo que «yo trato de no hacerlo en general, porque creo que uno es lo que es y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado, pero entiendo que en la actualidad comentarios de ese tipo no contribuyen en nada y por eso he tomado esa decisión».

«Carabineros es una institución muy importante para el país, para las personas en su día a día. Es importante que ejerzan su labor, respetando los derechos humanos y cuidando la vida de las personas», agregó.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también fue consultada por los tuits de Grau y comentó que «el llamado más importante es a sumarnos, más que a la polémica, sumarnos a las soluciones y al trabajo para combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. A sumarnos en el reforzamiento al trabajo de las policías que estamos haciendo ahora».

«Yo quiero señalar eso, los hechos más que las polémicas sobre tuits o comentarios del pasado, los hechos que este Gobierno está ejecutando. No el discurso, los hechos», agregó.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com