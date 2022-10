Lula faz campanha em Pernambuco

Entornointeligente.com /

14/10/2022

Candidato à presidência pelo PT, Lula concede entrevista coletiva no Recife, nesta sexta-feira (14)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), faz campanha no Recife, em Pernambuco, nesta sexta-feira (14), seguindo a agenda de compromissos no Nordeste.

No estado em que nasceu, o petista obteve 65,27% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Jair Bolsonado (PL), candidato à reeleição, teve 29,91%.

A visita de Lula ao estado ocorre um dia após Bolsonaro fazer no Recife a sua primeira agenda no Nordeste após associar vitória de Lula na região a analfabetismo.

O ex-presidente participa de uma coletiva na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais (Fetape). Depois, fará uma caminhada pelas ruas da cidade.

Principal cabo eleitoral do estado, onde só não obteve mais votos que Bolsonaro em uma cidade , Lula falou com jornalistas ao lado de Marília Arraes (Solidariedade), candidata ao governo apoiada pelo PT.

Ela enfrenta no segundo turno a candidata Raquel Lyra (PSDB), que na última pesquisa do Ipec, divulgada na terça, obteve 50% de intenção de votos no segundo turno contra 42% de Marília Arraes.

Depois, os dois seguem para a caminhada com concentração no Parque Treze de Maio, no centro do Recife. Chamado de «Caminhada Brasil da Esperança», o ato com apoiadores seguirá pela Rua do Hospício e pelas Avenidas Conde da Boa Vista, Guararapes e Dantas Barreto, com encerramento na Praça do Carmo, onde o petistas e outras lideranças políticas tradicionalmente realizam comícios na cidade.

