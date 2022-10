La brillante estratega detrás de los éxitos de Red Bull en la F-1 y los ataques que recibió por supuesto «juego sucio» contra Hamilton

Entornointeligente.com /

Red Bull domina la Fórmula 1. Max Verstappen acaba de consagrarse bicampeón mundial en el Mundial de Pilotos y junto a «Checo» Pérez lidera el Campeonato de Constructores.

Los aplausos son para los pilotos, pero detrás hay una estratega formidable . Su nombre es Hannah Schmitz.

Esta británica de 37 años es la primera estratega de Red Bull. Es ingeniera mecánica, hizo sus estudios en la Universidad de Cambridge y tiene entre sus referentes a Michael Schumacher. Llegó a la escudería austriaca en 2009 para realizar una pasantía. Su capacidad le permitió ir escalando dentro de la organización. Ella decide las paradas en boxes, los cambios de goma y constantemente está hablando con los pilotos .

Su primera gran intervención fue en 2019 en el GP de Brasil. Verstappen iba liderando por poco y le dijo que fuera a boxes. El neerlandés cedió la punta, pero acabó ganando la carrera.

«Fue un momento tremendamente especial, porque, además, acababa de volver a trabajar después de tener a mi primer hijo. Fue algo muy importante para mí, porque me permitió demostrar que todavía estaba aquí y podía hacer bien el trabajo «, relató.

Muchas veces trabaja in situ, pero también lo hace desde Milton Keynes, donde está la base de operaciones de Red Bull. Su trabajo implica tomar decisiones cruciales en pocos segundo s y estar analizando al mismo tiempo muchas variables en una sala similar a la que utiliza la NASA para sus proyectos espaciales.

«Desde allí podemos escuchar las radios de todos los pilotos, ver todas las cámaras de a bordo [de los rivales], analizar todos los números al detalle y trasladar las conclusiones a la pista «, declaró Schmitz.

Este año, en Mónaco, diseñó el plan de paradas de boxes que permitió el triunfo de Pérez. «Todos fuimos excepcionales, pero si ganamos se debió principalmente a Hannah . Por supuesto que ella recibe mucha información, pero mantuvo la serenidad y esperó para tomar la decisión correcta. No solo nos permitió ganar con Checo, si no también poner a Max por delante de Charles Leclerc (Ferrari)», expresó Helmut Marko, ex piloto de la F-1 y asesor de Red Bull.

En Hungría, en tanto, fue clave para que Verstappen se quedase con la carrera pese a arrancar en el décimo puesto. «Es increíblemente tranquila «, dijo el piloto neerlandés.

Sin embargo, no todo fue alegría la pasada temporada. En septiembre pasado fue acosada en redes sociales tras el repentino abandono de Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) El japonés tuvo problemas en las ruedas traseras al salir de boxes, ingresó nuevamente y al volver a la pista siguió con complicaciones por lo que le dijeron que abandonara. El auto de seguridad intervino para retirar su monoplaza. Esa neutralización le dio ventaja a Verstappen, ya que pudo hacer una segunda detención para ir con nuevos neumáticos. Lewis Hamilton, en cambio, se vio perjudicado. Los ataques se dirigieron hacia Schmitz. Creían que ella diseñó una «trampa». La F-1 salió a respaldarla.

«Creo que hay muchas personas que inicialmente tal vez no tengan la confianza en ti para hacer el trabajo. Como estratega, tienes que decirle a mucha gente lo que tiene que hacer y tienen que escucharte , así que está construyendo esa confianza y creo que como mujer desafortunadamente eso fue más difícil , pero ahora tengo ese respeto y espero que otras mujeres jóvenes que quieran entrar en el deporte vean que puedes hacerlo, que puedes aceptarlo y veremos más diversidad», expresó hace un tiempo.

¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com