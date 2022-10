Karlis Romero revela extraña manía «no se me ha quitado con la edad que tengo» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Karlis Romero reveló a sus seguidores que tiene una mañana que a muchos les puede resultar raro. A través de sus redes sociales la artista conversó con sus seguidores a través de preguntas y respuestas, por este motivo un seguidor le preguntó si se chupa el dedo para dormir, a lo que reveló sinceramente « Qué, para dormir, para estar en la casa, para estar aburrida, ver televisión, para darle teta a bella, yo amo chupar dedo es una cosa que no se me ha quitado con la edad que tengo, y me he puesto 800 veces ortodoncia, me pusieron una vez una rejilla para que no me chupara el dedo e igualito me chupaba el dedo, me arranque la rejilla, no se me va quitar nunca».

Seguidamente, bromeó que a veces su hija Bella Elis se mete el dedo a la boca y ella le regaña para que se lo saque, agregando que sus seguidores le dicen de poca moral porque ella con la edad que tiene aún se lleva el dedo a la boca «Por eso mismo, yo no quiero que llegue a los 30 años chupando dedo, por eso que no aprenda» , bromeó. Por último y por si fuera poco, a la actriz le cuestionaron si no le da vergüenza chuparse el dedo a su 30 años de edad, revelando «No, quien lo hace me entiende, son muchos por los mensajes».

Redacción Gossipvzla

