Impasse en la política exterior de EE.UU. con respecto a Venezuela

La política oficial sin fisuras de las administraciones de Trump y Biden ha sido que Juan Guaidó es el «presidente interino» de Venezuela. Estados Unidos se encuentra así atrapado en la ficción autoinfligida de tener que lidiar con un títere impotente porque no acepta al democráticamente elegido Nicolás Maduro. Aunque Trump al menos se ha retirado a Mar-a-Lago, Guaidó sigue pidiendo ser invitado a la fiesta, para vergüenza de Biden.

Un enigma relacionado con el suyo es el de las sanciones de EE.UU. a la industria petrolera de Venezuela y, al mismo tiempo, la necesidad del combustible. No hace mucho tiempo, Venezuela suministraba a Estados Unidos una cantidad significativa de su consumo diario de petróleo. Ahora el Tío Sam se enfrenta a la inflación de los precios en la bomba de gasolina y a la inevitabilidad de negociar con un gobierno que no reconoce.

Del mismo modo, Estados Unidos se enfrenta a una afluencia de inmigrantes venezolanos que huyen de las condiciones económicas provocadas por las sanciones estadounidenses. «Debido a que EE.UU. puso fin a las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro«, informa el New York Times, «los migrantes venezolanos no pueden ser fácilmente devueltos – una razón clave por la que están llegando a la frontera en oleadas», en primer lugar.

Juan Guaidó – pretendido presidente de Venezuela

Cuando EE.UU. eligió al entonces activo de seguridad estadounidense de 35 años como presidente de Venezuela, debió ser una sorpresa para sus electores. Una encuesta nacional mostró que el 81% de ellos no reconocía el nombre de Juan Guaidó, que ni siquiera se había presentado a unas elecciones nacionales.

Guaidó se había convertido en jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019 cuando, en un esquema de rotación, le tocó a su partido designar ese cargo. Al gobierno de Estados Unidos no le interesaba el presidente y vicepresidente venezolano de izquierda. Así que, haciendo caso omiso del voto democrático del pueblo, EE.UU. optó por ungir a la persona que acaba de pasar a ser la tercera en la sucesión del liderazgo según la constitución venezolana.

Como medida de la influencia imperial de EE.UU., más de cincuenta países siguieron inicialmente el dictado estadounidense y reconocieron a Guaidó. Siempre más popular en el extranjero que en casa, Guaidó realizó una gira internacional, en la que fue adulado tanto por el presidente estadounidense Trump como por la presidenta de la Cámara de Representantes Pelosi. Mientras tanto, la ONU y la mayoría de los estados soberanos del mundo siguieron reconociendo al gobierno de Maduro.

Actualmente, el Sr. Guaidó sigue siendo el designado «presidente interino» de Venezuela para EE.UU., aunque solo un puñado de otros estados sigue manteniendo esa fantasía. Ya ni siquiera es diputado en la Asamblea Nacional, obviando cualquier reclamación constitucional de liderazgo.

En marzo y junio pasados, delegaciones de alto nivel de EE.UU. visitaron Venezuela para reunirse directamente con el presidente Maduro, mientras que desairaron al desventurado Guaidó. Cuando Biden organizó su «Cumbre de la Democracia» para la Organización de Estados Americanos (OEA), también en junio, Juan Guaidó no estaba en la lista de invitados de los jefes de Estado del hemisferio.

Este 6 de octubre, diecinueve países votaron para destituir a la delegación de Guaidó como representante reconocido de Venezuela en la reunión de cancilleres de la OEA; solo cuatro votaron a favor. Aunque la votación no consiguió la supermayoría de 24 votos necesaria para la expulsión, el «enviado» de Guaidó optó por no asistir a la reunión en Lima. La capital peruana ya había prestado su nombre al «Grupo de Lima» de naciones antivenezolanas. Pero, como señaló el actual canciller peruano César Landa, ese grupo «ha dejado de existir».

El New York Times aconseja al imperio estadounidense sobre cómo ser más eficiente

William Neuman en un artículo de opinión de The New York Times aconseja: «EEUU no puede mantener la ficción de que Juan Guaidó es el presidente de Venezuela«. El ex reportero del Times y jefe de la oficina de la región de los Andes se ofrece a ayudar a los imperialistas con su problema de «incoherencia».

Señalando que «el gambito de Guaidó ha fracasado y que la mayoría de los venezolanos, y la mayor parte de la comunidad internacional, han pasado página», afirma: «el hecho es que el señor Maduro es presidente de Venezuela y el señor Guaidó no».

Neuman elogia a Guaidó por mostrar valor. Y, efectivamente, hace falta valor para que el pretendido presidente dé la cara en público. La defensa de Guaidó de las sanciones represivas de Estados Unidos contra Venezuela le ha hecho profundamente impopular. En un video reciente, Guaidó es agredido físicamente por su propia gente en una visita al estado de Sucre.

Neuman admite que la oposición apoyada por Estados Unidos «nunca tuvo un plan viable, más allá de las vagas esperanzas de un golpe militar o de una intervención estadounidense». Aunque éstas están lejos de ser formas democráticas de expresión política, el ex reportero del Times sigue manteniendo que la oposición es la «principal fuerza política del país comprometida con la democracia y la defensa de los derechos humanos.»

Estados Unidos ha gastado decenas de millones de dólares para fomentar una oposición en Venezuela leal a la política exterior estadounidense. Pero, parafraseando la canción infantil, «ni todos los caballos del rey ni todos los hombres del rey podrían volver a unir a la oposición». Se lamenta Neuman: «Los venezolanos están hartos de los partidos de la oposición que a menudo parecen más interesados en pelearse entre ellos que en mejorar la suerte del país».

En una admisión reveladora de la verdad, Neuman señala: «Hoy, el señor Maduro es más fuerte que hace tres años, y la oposición está desorganizada».

Las conversaciones del gobierno venezolano con la oposición están estancadas

A instancias de Washington, el gobierno de Maduro había estado negociando con la oposición. Pero Caracas se retiró de las conversaciones hace un año en protesta por el secuestro de un diplomático venezolano por parte de Estados Unidos. El 16 de octubre de 2021, el enviado especial venezolano Alex Saab fue secuestrado de su detención por orden de EE.UU. en Cabo Verde y encarcelado en Miami.

Estados Unidos acusó a Alex Saab de conspiración para el lavado de dinero. Venezuela sostiene que el diplomático estaba adquiriendo suministros humanitarios en el comercio internacional legal. Además, se supone que está protegido contra el arresto y la detención en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de la que Estados Unidos es parte.

Estados Unidos quiere que Venezuela vuelva a la mesa de negociaciones con la oposición. Pero Venezuela ha puesto como condición para su regreso la liberación de Alex Saab. Ambas partes están de acuerdo en que Saab fue fundamental para ayudar a eludir las paralizantes sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Posible descongelación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela

Ahora que la inflación se ha disparado en Estados Unidos y a nivel internacional, debido en parte a la escasez de combustible impulsada por las sanciones impuestas por Estados Unidos a productores de petróleo como Venezuela (y Rusia), Washington podría verse obligado a afrontar el retroceso de su política de cambio de régimen para Venezuela.

A partir de 2017, Estados Unidos impuso una serie de medidas cada vez más draconianas con la intención expresa de acabar con la industria petrolera de Venezuela, que era la principal fuente de ingresos del país. Se impusieron sanciones directas y secundarias en lo que equivalía a un embargo petrolero.

Venezuelanalysis informó: «El bloqueo económico liderado por EE.UU. también ha visto la congelación y confiscación de activos venezolanos en el extranjero, incluyendo la filial petrolera CITGO, 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, y una serie de cuentas bancarias».

Recientemente, empresas petroleras estadounidenses como Chevron, cuyas rentables concesiones en Venezuela fueron cerradas por las sanciones, han estado presionando al gobierno de Biden para que les permita reanudar sus operaciones.

La necesidad de que EE.UU. relaje las sanciones para permitir de nuevo a Venezuela exportar petróleo a su antiguo mayor cliente se hizo aún más patente cuando el cártel de la OPEP+ (que incluye a Rusia) votó el 6 de octubre a favor de recortar las exportaciones de petróleo en dos millones de barriles para mantener los precios altos limitando la oferta.

El Wall Street Journal especuló ese mismo día que «Estados Unidos busca aliviar las sanciones a Venezuela» con la esperanza de estimular la producción de petróleo en ese país. La publicación del sector OilPrice.Com informó de que «EE.UU. estudia la posibilidad de suavizar las sanciones a Venezuela para impulsar la oferta de petróleo», algo de lo que se hicieron eco Business Standard, Politico y MarketWatch.

Sin embargo, el gobierno de Biden se ha apresurado a acallar cualquier rumor de distensión. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU. disipó inmediatamente los temores de los congresistas de ambos lados del pasillo de que la estrategia ilegal y asesina de Washington estaba a punto de terminar: «Nuestra política de sanciones a Venezuela permanece sin cambios».

Esa parálisis política podría evolucionar una vez pasadas las presiones políticas de las elecciones estadounidenses de mitad de mandato. Estados Unidos podría verse obligado a revisar sus sanciones a Venezuela, lo que a su vez podría llevar a desechar a Juan Guaidó como «presidente interino» e incluso a liberar al diplomático encarcelado Alex Saab.

