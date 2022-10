General Yañez en funeral de sargento Carlos Retamal: «No merecemos sentirnos nunca más solos»

Entornointeligente.com /

En la Catedral de Melipilla se llevó a cabo esta tarde la misa para despedir al sargento segundo de Carabineros Carlos Retamal, fallecido el día martes tras ser brutalmente golpeado, el domingo pasado, en medio de la fiscalización de una carrera clandestina en la ciudad de San Antonio, región de Valparaíso.

En la oportunidad estuvo presente el general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez , quien destacó la extensa trayectoria de Retamal y reiteró su llamado de mayor respaldo para la labor de los uniformados.

«Los carabineros somos personas y no números, y merecemos respeto. Los carabineros se ganan el respeto no con palabras, sino con su trabajo diario en las calles y no acepto que nadie venga a decir lo contrario», comenzó señalando la máxima autoridad policial.

Según dijo, «no somos perfectos, como todos, pero a quienes nos critican les digo que atendemos cerca de 28 procedimientos por minuto y más de 38 mil procedimientos cada día. Eso es gracias a nuestros carabineros y carabineras».

Además, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido la institución los últimos años: «Hemos trabajado por hacer cada día mejor las cosas y fuimos los primeros en entender que nuestra modernización y reforma significan también un beneficio para el país, pero ninguno de esos cambios evitará muertes de carabineros si todos los actores de la sociedad no se comprometen en su conjunto con Carabineros».

Y subrayó que agradecen las «muestras de cariño, pero ahora necesitamos certezas. Lo dije ayer: detener los ataques hacia carabineros no podemos hacerlo solos, y no merecemos sentirnos nunca más solos, no queremos más carabineros muertos, no queremos más asesinos sueltos».

Junto con esto, el general Yáñez comentó la detención del presunto homicida del mayor Retamal, y resaltó que gracias «al trabajo profesional de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y colaborativo con Carabineros y la comunidad, hoy está detenido el presunto responsable de este cruel homicidio».

«En manos de la Justicia está su responsabilidad. Esto no le devuelve la vida a Carlos, pero al menos nos trae una cuota de consuelo y tranquilidad al saber que las instituciones sí funcionan», cerró la máxima autoridad de la institución.

Tras el término de la misa, los restos del sargento fueron llevados hasta el cementerio de Melipilla, donde se realizó su funeral.

