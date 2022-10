Gem Sky World Da Nang – Dat Xanh Group

Entornointeligente.com /

Du an Gem Sky World do Dat Xanh Group dau tu va tang truong chinh thuc cong bo mo ban vao Quy 2/2020. Khu thanh pho Gem Sky World Dat Xanh Dong Nai gom cac san pham Dat Nen, Nha phuong Lien Ke, vi la, Shophouse co gia thanh hap dan, hon nua la co vi tri vang tai phuong Long Duc, quan Long Thanh, Dong Nai.

Khu thanh thi Gem Sky World duoc biet toi la Cong trinh nha o mang quy mo khung phan phoi cho thi phan 4.022 san pham mang dien tich 92.2 ha duoc khai trien xay dung boi doanh nghiep Bat dong san Ha An – don vi con cua Dat Xanh Group so huu vi tri toa lac tai mat tien duong quoc lo 51 – xa Long Duc – quan Long Thanh – tinh giac Dong Nai.

Can ho Gem Sky World Dong Nai chinh la 1 trong nhung khu thi thanh da duoc CDT Dat Xanh Group co ke hoach khai trien chi mat khoang dai, tam huyet de khai trien Du an so huu quy mo hang dau thi truong, trong khoang do hua kien tao moi truong song xanh, moi truong song chat luong cho moi cu dan.

TONG QUAN DU AN ASIANA DA NANG

Vi tri xay dung: Thuoc lo 1A tuyen duong Nguyen Tat Thanh, P.Hoa Hiep Nam, Q.Lien Chieu.

Chu dau co: Gotec Land.Don vi tra loi thiet ke: Huni toi trong khoang Phap

Nha thiet ke kien truc, noi that: to chuc TT Architect

Don vi tra loi be ngoai MEP: Do doanh nghiep tra loi ngoai hinh Phu My dam dang

Cong ty tu van ngoai mat co dien: Do Space Engineering dam duong

Tong thau xay dung: Ricons. Quan ly van hanh: Artelia Group

Tong dien tich: Dat 4.309m2. Mat do xay dung: 30%

Cai hinh lon manh: Can ho cao cap, shophouse, Officetel, van phong, TM-DV

Quy mo: Cao 34 tang, 3 tang ham. Khoi cong: Quy II nam 2021. Phap ly: So hong

VI TRI TIEM NANG

Cong trinh Asiana Da Nang toa lac tai vi tri dat gia hang dau khu vuc Da Nang. Ko gian toa lac nam ngay lo 1A Nguyen Tat thanh, huyen Lien Chieu tinh thanh Da Nang. Day duoc xem la vi tri vang nhat co view nhin cuc sot giup Du an khang dinh chuan Condotel cao cap hang sang. Va la diem chu chot tao nen buoc dem hoan my quyen ru gioi dau co ao at do ve noi day.

Net hap dan tu vi tri Du an chinh la mang trong minh vi the nghi duong dac dia. Noi day nam ngay canh bai bien dai duoc me bien tu nhien om tron voi 4 tam nhin tuyet tac bong dung. Bao gom nhu:

– Duoc diem to boi ve dep lung linh cua do thi bien ve dem

– Xa xa chinh la nui Ba Na tho mong

– thap thoang duoi anh trang mau bac day bien mien Trung

– Phoi canh dat gia tu su chap chung cua deo Hai Van hung vi

Khong nhung the Du an con voi mien bien dep mang canh vat hoang vu, dan gia. Nho loi the nay ma tong the Du an voi the huong tron duoc tuong doi tho mat lanh. Cung luc voi the bung toa nhung loi the de phat trien thanh mot khu Du an Condotel thoi dai.

Du an toa lac ben cung tuyen duong bien cuon hut nhat Viet Nam

Asiana Da Nang bao tron boi giao thong lien ket an tuong

Asiana Da Nang thuoc loi vao giao thuong vi tri Vinh Ngoc. Day la vi tri so huu su but pha manh me khi hang loat Du an ha tang trong tam vung manh. Dong thoi la tam diem sang luc nam ngay cung duong Nguyen Tat Thanh Da Nang. Chua nhac bao vong vo Du an con la pho quat duong huyet mach khac giup tao nen su de dang cho viec ket noi, giao thuong.

Chua nhac phan khuc thi phan noi day con sap nhung cang bien. Day la noi giao thuong hang hoa qua lai giua cac do thi cung nhu hang hoa quoc te. Vi the su tap nap lai cang nhan doi. Trong day nhung cang sap Cong trinh gom co:

– Cang Vu Hang Hai DN: 12km

– Cang Da Nang: 12.8km

– Cang Tien Sa: 21.0km

– Tan Cang Decor: 5.8km

– Cang Son Tra: 17.8km

– Cang Hai Son: 17.3km

– Cang ca Tho quang que: 16.0km

– Tan Cang Da Nang Depot: 16.7km

– Cang hang khong quoc te DN: 11.2km

– chan may: 31.4km

ASIANA DA NANG DONG BO 5 SAO

Asiana Da Nang la Du an can ho cao cap duoc dau co bai ban ve moi mat. Cong trinh ko chi co vi tri vun dap dat gia ma con duoc tich hop toan bo cac tien the ich noi khu voi cac nha cung cap khep kin chat luong cao. Vi the noi day tu tin dem lai cho cu dan 1 khong gian nghi duong thoai mai, dang cap cong pho bien trai nghiem tuyet voi kho sam thay o pho thong Du an khac trong khu vuc.

Du an Asiana Da Nang tich hop he thong tien the ich dang cap chuan resort 5 sao

Trong tam thuong nghiep

de tao ra nhu cau tim tim cua cu dan, chu dau co da manh tay vun dap 1 khu trong tam thuong nghiep quy mo lon ngay trong khuon vien Du an. Khu trong tam thuong mai du dinh se la noi tich hop pho thong hoat dong duong dai va luon cap nhat hang hoa theo thien huong cua ban tre.

Cho nen luc dat chan toi khong gian mot the ich nay, cu dan se tha suc tim mua moi mat hang voi da dang nhan hang cao cap tu ca tinh den do gia dung, …. Khong chi vay, trong khuon vien khu trong diem thuong nghiep con vun dap them nhieu tien ich nha san xuat an uong, vui choi giai tri dem den cho cu dan thien dang tim sam, tieu khien chinh hieu.

Khu trung tam thuong mai con duoc be ngoai voi bat mat tien tien. Khau thiet ke va xay dung chu trong phat trien khong gian canh quan. Do do ngoai la noi tim tau, vui choi tieu khien thi cu dan va du khach con so huu the chon lua la noi tham quan, check in hot hit giup tao ra rong rai content thu vi khien cho gia nang cao du vi cuoc song them sinh dong hon.

KHU HO BOI TRIEU DO

Trong so hang loat tien ich duoc chu dau tu tich hop cho Cong trinh Asiana Da Nang, ho boi vo cuc la mot trong nhung diem nhan dang chu y nhat. Khu ho boi duoc kieu dang theo dang vo cuc co kinh chan trong suot chac chan giup cu dan so huu the tha phanh phong tam mat ra da so ko gian xung quanh. Dac thu la view bien trieu do cuc chat ma ko bi che giau boi bat ky vat can nao.

Trong khoang do cao ly tuong o tang 4, khu ho boi cua Du an la noi rat thich hop de cu dan ngam bien. Hoac khien cho khong gian giup cu dan trai nghiem cam giac ngam nhin canh bien luc rang dong hoac hoang hon lo rang. Boi vay chi can sinh song va an cu tai Du an nay cu dan co the chiem nguong so dong bai bien trong xanh ngay truoc mat 1 phuong phap de dang ma ko lo ton kem.

Khu ho boi vo cuc duoc vun dap vua la noi de cu dan co the tha minh vao dong nuoc mat sau nhung ngay dai lam cho viec cang thang vua ko gian ngam canh dep mat. Ngoai ra, tu khong gian nhan the ich nay cu dan con co the giup cac cu dan thoa man thu vui song ao mang pho quat buc hinh dep, phong nen dat gia.

MAT BANG ASIANA DA NANG

Cong trinh Asiana Da Nang duoc mau ma dam chat rieng voi cam hung trong khoang su vuon len, doi moi cua con nguoi Tay Bac Da Nang. Nhu Danh gia thi khai quat Du an hen se vuot troi len nhu ngon den bien chieu sang noi day. Vay thuc te mat bang Du an nhu the nao? Ban co the kham pha trong khoang be ngoai mat bang noi chung toi chi tiet de thay ro diem noi bat cua Cong trinh.

KIEN TRUC CAO CAP

Asiana Da Nang duoc vinh danh tai giai thuong Best Condo Development so huu thiet ke an tuong, sang trong. Tong the Du an hua hen se mang thiet ke moi me so huu loi kien truc dac sac. Trong ay bao phu Du an se la cac duong net kien truc uon luon dang dieu hai hoa nghe thuat anh sang led. Do vay Du an hoan thien se tro nen 1 bieu trung moi nhu ngon den bien sang ong anh tai Da Nang.

Dac trung cac can ho tai Cong trinh thiet ke theo bat mat chau Au thoi thuong, dang cap. Nhu phoi canh tang thuong mai la ket qua hien thuc hoa tu y tuong cay tre tram dot day moi me nhung cung than thien. Nho vay cac can shophouse cua Cong trinh se vuot bac co mat tien dong nhat va xinh dep.

Rieng cac can ho se duoc be ngoai so huu am huong co kinh, tien tien. Toan bo nhung can ho se duoc nhao nan chuan lich su, chuan dang cap. Trong khoang mau sac den duong net kieu dang can ho deu dam bao tinh te, dep mat. Hon nua nhung ko gian cong nang can ho duoc sap dat sang tao giup tao khong gian thu gian tuyet doi cho chu nhan.

San pham Cong trinh Asiana Da Nang duoc mau ma so huu thoi trang tien tien, dang cap

Du la can ho dien tich to hay nho thi deu tuan thu ngoai mat kien truc Xanh. Moi khong gian trong can ho se duoc toi da hoa de nhan anh sang, gio mat cua bong dung. Phoi hop cong huong view tuyet dep nho loi the tu vung tri Du an voi.

