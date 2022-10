Evaluna Montaner es víctima de críticas por su estilo «Siempre tan mal vestida» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

La actriz y cantante Evaluna fue criticada por el vestuario que usó para su reciente concierto en Madrid junto a su esposo el cantante colombiano, Camilo Echeverry. Cabe destacar que, hace unos días los famosos artistas que se siguen posicionando como estrellas en la música latina, estuvieron en La Puerta de Alcalá, Madrid como parte de la celebración del Día de la Hispanidad donde ofrecieron un concierto totalmente gratuito para sus seguidores donde miles de ellos se juntaron en el sitio para poder avistarlos, parando el tráfico de la ciudad.

En este caso, Evaluna posteó en sus redes una publicación de lo que fue ese día especial junto a sus fanáticos «GRACIAS @camilo por invitarme a vivir esto contigo. GRACIAS Madrid por un día soñado cerquita de ustedes. Los quiero» , sin embargo las reacciones de los internautas no se hicieron esperar tras verla con un look muy particular al estilo motorizada con una gran chaqueta de cuero con tiras de color, dos coletas y unos ganchitos de pelo, además de una falda con unas bota de suela gigante.

Por este motivo, usuarios no pudieron evitar expresar su emoción y comentaron la publicación de la artista juzgando su estilismo «Qué mujer para vestirse horrible», «como siempre, tan mal vestida», «nada que ver esa pinta», «no me gusta como se ve» . Finalmente, Montaner siempre ha hecho caso omiso a estos comentarios.

