ENTRE LÁGRIMAS â» Mariam Habach revela por qué no participó en más concursos de belleza (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En una entrevista con Luis Olavarrieta, Mariam Habach estuvo invitada para conversar sobre su experiencia en el Miss Venezuela antes de la edición número 70 del certamen. El periodista venezolano quienes ha estado entrevistado a las mujeres más bellas del país y ganadoras del título Miss Venezuela, entrevistó recientemente a algunas de las últimas misses que preparó Osmel Sousa, Stefhany Gutierrez, Mariam Habach, Mariana Jimenez y Keisy Sayago, quienes hablaron con respecto a los detalles del concurso, capítulo que se estrena el próximo sábado 15 de octubre.

VER TAMBIÉN ※ Evaluna Montaner es víctima de críticas por su estilo «Siempre tan mal vestida» (+VIDEO)

En este caso, en una parte del episodio que publicó Olavarrieta en su cuenta de Instagram una de la partes más notorias fue en la entrevista de Mariam quien se vio conmovida al recordar por las críticas que tuvo que pasar durante su época de concurso, expresando con lágrimas en los ojos « Por el temor de no clasificar en el Miss Universo, yo no me atrevo a participar en otro concurso de belleza».

Cabe destacar que, cuando Mariam fue al concurso internacional en 2016 dio que hablar no solo por ser excluida de las 13 mejores , pese a ser una de las favoritas, sino también por tener una actitud supuestamente pedante y odiosa tanto como con sus compañeras con los trabajadores de la organización, recibiendo críticas importantes de concursantes como la colombiana Andrea Tovar quien fue víctima de un pellizco de Habach y con la peruana Valeria Piazza que acusó a la criolla de mal educada tras pisarle el vestido en la noche final y no disculparse.

Finalmente, habrá que ver el resto de la entrevista para conocer el resto de la historia y la versión de Mariam, sin embargo los internautas ya se han mostrado conmovidos con ella.

View this post on Instagram

A post shared by Luis Olavarrieta ※ Periodista (@olavarrietaluis)

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com