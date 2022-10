En conversación con la actriz venezolana, Greisy Mena, quien estreno el film «Inocencia»

Entornointeligente.com /

La actriz Greisy Mena está cada más cerca de celebrar sus primeros veinte años de carrera artística (2004-2024), pero mientras llega ese momento, esta estrenando la película «Inocencia» , que se inscribe en el género de la acción y el drama social. Paralelamente, estará en la pantalla de Venevision, en el horario de 1 a 2 de la tarde, gracias a la reposición de la telenovela «Entre tu amor y mi amor» (del 2016).

Gustavo Velutini Luning @cinefilo50 Jesús «Chino» Miranda y Greisy Mena Greisy ha desarrollado su carrera prácticamente en Venezuela, tanto en teatro, televisión y en la gran pantalla. También ha optado por la internacionalización, permitiéndose conquistar el mercado ecuatoriano y mexicano. En México rodó bajo la dirección del connotado Luis Mandoki, y en Ecuador con Ronny Ramírez. Su carrera televisiva ha sido importante, sumando hasta el momento cinco telenovelas, en Venevision.

En paralelo, Greisy Mena posee una filmografía notoria en Venezuela, ya que sus películas han despuntado exitosamente entre público, crítica y los mercados internacionales. Su talento esta entrelazado y de manera sobresaliente en las cintas «Maroa», «Postales de Leningrado», «El malquerido» y «Más vivos que nunca».

Más allá de los rodajes, hay que destacar que Greisy Mena posee el inmenso honor de ser la primera venezolana en tener una honrosa postulación al Premio Ariel a Mejor Actriz (el Oscar de México) y de haber ganado la Espiga de Plata , a Mejor Actriz de la 57 Semana Internacional de Cine de Valladolid _SEMINCI_ , por la exitosa y aplaudida cinta mexicana «La vida precoz y breve de Sabina Rivas» , donde asumió a una inmigrante hondureña, siendo para la actriz uno de sus trabajos más exigente hasta la fecha. .

En esta película compartió escena y créditos protagónicos con Joaquín Cosio, Angelina Peláez y Beto Benites, tres consagrados de la escena mexicana. También co-estelarizaron Tenoch Huerta y el venezolano Fernando Moreno (actor que triunfo gracias a la cinta venezolana, «Hermano» de Marcel Raskin). Actualmente Greisy Mena está en los cines con el estreno de «Inocencia» , film de factura venezolana, perteneciente al catálogo de la productora Jackson Films, de Jackson Gutiérrez. La película entrelaza el maltrato físico a la mujer, a Yuli, por parte de René. Paralelamente, se va armando una búsqueda frenética, específicamente a una persona acusada de robo y la de un dinero, todo ello, en medio de un espiral de violencia.

Gracias a la presentación a la prensa de «Inocencia» , el pasado 26 de septiembre, este servidor pudo conversar con la jovial actriz y periodista Greysi Mena, en Caracas, para conocer más de su carrera artística y de su más reciente film, donde encarna a Rosita. Una muchacha que de la noche a la mañana entrara en un pánico emocional, y todo ello, por un sentimiento de culpa. En charla con la espontanea y talentosa Greisy Mena Greisy Mena en la presentación a la prensa de la película «Inocencia». Foto: Gustavo Velutini L @cinefilo50 ¿Estás a un año y unos meses para cumplir veinte años de carrera, por lo tanto que recuerdas de tus comienzos y como llegas a realizar tu debut en cine? :-«Primeramente yo empecé estudiando teatro con la Compañía Nacional de Teatro de Caracas y en el Taller Experimental de Teatro con el Teatro del Contrajuego . En ese ir y venir, me encuentro con una persona maravillosa, Mireya Guanipa , quien me abrió un sin de oportunidades en el cine venezolano, al ser ella Directora de Casting. Mireya me permitió acudir a la selección de actores, del film «Al borde la línea » de Carlitos Villegas, pero a la final eligieron a mi querida Daniela Bascopé Posteriormente quedo seleccionada para rodar el cortometraje «Los elefantes nunca olvidan» , siendo el primer trabajo del hoy premiado y recocido Lorenzo Vigas. Pensar que este trabajo me abrió no solamente la fascinación por el mundo de hacer películas, sino que también me coloco en una vitrina o sea, me supuso estar a la vista de todos, dentro el gremio cinematográfico local. Este éxito me dio la oportunidad de hacer un nuevo casting con Mireya Guanipa, para quedar en el elenco de «Maroa» , siendo mi primera película como tal. Acá desarrolle a Yuleisi, bajo la dirección de Solveig Hoogesteijn. A partir de entonces, ha tenido un sin de oportunidades maravillosas en cine, y con ello, el poder hacer lo que más me apasiona: actuar»-. ¿Cómo accedes a la película a tu primer éxito internacional?

_»Claro te refieres a «La vida precoz y breve de Sabina Rivas» , que data del 2012, en la cual di vida a Sabina Rivas. Te cuento, les cuento, que cuando las cosas son de uno, son de uno. El director Luis Mandoki, tenía tiempo buscando a la actriz indicada para su Sabina, pero no daba con ella. Yo llego a la película gracias a mi demo de imágenes, que vieron por casualidad. Sé que lo vio Olivia Vonn, la esposa del realizador, y le comenta a Don Luis, creo que te conseguí a la actriz para ser Sabina. Él lo ve y recordó haberme visto en el corto «Los elefantes nunca olvidan «, una co-producción Venezuela-México, por lo tanto se decidió por mí. La oferta me llega a través de mi agente de aquel entonces, la recordada Rebeca Bruzual , por lo tanto viajo a México, para aceptar la película. Previo al rodaje, debí tomar 15 días de una intensa preparación del personaje, recuerdo haber tenido 5 coach, incluyendo uno de música y canto. ¿Cómo nos define tu rol de «La vida precoz y breve de Sabina Rivas» y del éxito de cara a los premios?

:-«Este largometraje es un monstruo de película, por su nivel cinematográfico, además, es uno de los títulos de mayor factura del cine mexicano de la temporada 2012/13, del notable Luis Mandoki, quien consigue sensibilizar a través de sus contenidos, los temas sociales. En este caso, es la historia de una inmigrante hondureña, que queda atrapada entre Guatemala y la frontera sur de México, buscando llegar a los Estados Unidos, pero en ello conocerá un ambiente hostil y dramático.

una escena de gran matiz dramático del film «La vida precoz y breve de Sabina Rivas» Yo defino a Sabina Rivas, mi personaje, como una mujer aguerrida dentro de su inocencia, ya que es una persona muy sufrida, lo que se evidencia, al ser víctima de los factores sociológicos que afectan a los emigrantes. Lo peor, verse atrapada entre tantas atrocidades. Sabina se mueve en un guión estructuradamente poderoso, que la coloca de inicio a fin, en este largometraje de éxito internacional como dentro del territorio mexicano. El caracterizarla fue arduo definitivamente, pero tuve la colaboración de un equipo multidisciplinario que contribuyeron en mi preparación personal, antes y en el rodaje. Recuerdo haber tenido trabajo de mesa o de ensayo con el hermano del director de Luis Mandoki, además, tuve un profesor de idioma que me preparo lo más fiel posible, para adoptar el acento hondureño, etc, etc. ¿Más allá de la nominación al Premio Ariel, ganas una Espiga de Plata a la Mejor Actriz en la 57 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en 2012?

:_ Si, lamentablemente no pude viajar a España, exactamente a Valladolid y poder ser co-participe de la prestigiosa Semana de Cine Internacional , que se celebro su edición 57, en octubre del 2012. Justo en esos días, yo estaba inmersa en la gira de medios y premier de la película en México, lo que también fue gratificante. A Valladolid fueron los productores Abraham Zabludovsky Nerubay, Perla Ciuk y por supuesto, el director Luis Mandoki, quienes presentaron el film y que figuraba en la Sección Oficial de la SEMINCI. Eran como las 5 de la mañana, recuerdo, cuando suena el teléfono y me dan la buena noticia, de que había sido proclamada Mejor Actriz por el jurado de la SEMINCI, Un premio dado en ex-aequo, o sea que también lo ganaba la estadounidense Elle Fanning, quien lo obtuvo por «Ginger & Rosa», de Sally Potter»-. Luis Mandoki haciéndole entrega del Premio de Mejor Actriz a Greisy, en México (el ganado en la Seminci) ¿Cómo ha sido tu paso por la televisión venezolana? : _»En mi haber tengo cinco telenovelas y estas han sido un regalo, por los buenos personajes, que me ha tocado realizar.

Llego al género telenovelas, gracias a la referencia audiovisual del cine, como por el apoyo de Rebeca Bruzual , quien me conoce con el estreno de «Postales de Leningrado » y con la misma, me llama a integrar el equipo artístico de sus representados. Rebeca es un angelito maravilloso, que ahora está en el cielo, ella llevo mi trabajo a Venevision y casi de inmediato, me otorgan una participación especial de cinco capítulos en la novela «Los misterios del amor». Seguidamente entro al elenco de la novela «Un esposo para Estela» , donde me toco dar vida a la chispeante Malena Alberti, la hermana del protagonista, a cargo de Luis Gerónimo Abreu. Este trabajo e emitió en el 2009. En 2016 regreso a la pequeña pantalla y en Venevision, con la telenovela «Entre tu amor y mi amor» , encarnando a Maricielo Morales Buendía. Alexandar Da Silva como Carlucho, buscando el amor de Maricielo (Greisy Mena) en la telenovela «Entre tu Amor y mi Amor» Con anterioridad yo había participado «El árbol de Gabriel» (VV, 2011) y la producción independiente «Nora» (para Televen, 2014). ¿Qué recuerdas del rodaje de la película «Más vivo que nunca»? :_»Si, una gran película esta, que dirigió Alfredo Anzola y que tuve la suerte de unirme e integrarme a un proyecto tan bonito, que habla de un tema que me interesa mucho, como lo es, la tercera edad, ya que lo vivo muy de cerca, al cuidar a mi abuela de 89 años. Mi personaje es el de la enfermera que cuida a los mayores, pero en algún momento, percata de que estos seres excepcionales se han marchado de la casa sin previo aviso. El ser dirigida por Alfredo Anzola, fue maravilloso, porque el es un icono de nuestra cinematografía nacional, en fin, su aporte al cine es valioso y lo que se evidencio en las década de los setenta y ochenta. Reitero, que el estar en esta película, fue y sigue siendo todo un regalo para mí, por su elenco y su director. Igualmente ha sido todo un honor el poder estar dirigida por los venezolanos Diego Rísquez (1949-2018), Alberto Arvelo, Solveing Hoogesteijn como Marcel Rasquin y ahora Jackson Gutiérrez , estos dos últimos, pertenecen a las nuevas generaciones de nuestro cine nacional. ¿Lo próximo en estrenar es? :-Si, «La sombra del sol» de Miguel Ferrer, una producción 100% venezolana, que se estrenara en el 2023 y una producción ecuatoriana, llamada «Un lugar sin mañana» de Ronny Ramírez, con quien repito, porque en el 2018 me dirigió en «Sin mañana», una co-producción entre Venezuela y Ecuador. ¿Hablando de «Inocencia» y de tu personaje Rosita, que nos puede acotar? : _»Mi personaje en «Inocencia» es el de Rosita, quien se siente culpable, por haber logrado que su amiga Yuli, saliera de su casa, para una fiesta de comienzo de año. Claro pasa lo que pasa, el secuestro de su amiga a manos de un hombre sin valores, René. Rosita lo ve todo, sin poder impedirlo. Ante lo acontecido, vemos a la joven Rosita sumida en la desesperación, el temor y en la impotencia de no saber qué hacer, para poder eliminar los obstáculos que retienen a Yuli, y de ese modo devolverle a su amiga su tranquilidad y libertad.

Astrid Carolina Herrera y Greisy Mena, en una escena de «Inocencia». Hablando de la película como tal, «inocencia» , visibiliza abiertamente el maltrato hacia la mujer, más allá de la acción y de las tramas secundarias. La violencia de genero es un tema polémico, real y de suma dureza acá en el país y en otras partes del mundo»-. ¿A ver Greisy, estás de acuerdo con esta apreciación personal que te digo: La película muestra el drama de la violencia de género en del personaje de Yuli y sus consecuencias emocionales. En segundo lugar, ver la acción violenta que se genera en la búsqueda de René y de un dinero. Por último, contemplar las secuelas de una mentira que busca encubrir algo? ;. _»Me parece poderosa esta definición, si. Te digo, yo admiro mucho a Jackson Gutiérrez, no solo lo prolifero que es, sino por lo asertivo que es en su narrativa. El guión de esta película me parece poderoso, que concatena de una manera efectiva esos tres elementos que sugieres en la pregunta, además, es una película que mantiene al espectador ahí, porque hay giros que acontecen a cada personaje, en una atmósfera de violencia. Lo principal de «Inocencia» , que da pie y mantiene la denuncia del maltrato físico a las mujeres»-. El polifacético Jackson Gutiérrez y Greisy Mena, en la presentación de «Inocencia» a la prensa, en Caracas Foto: Gustavo Velutini L @cinefilo50 Foto: Gustavo Velutini L @cinefilo50 Así concluye nuestra amena conversación con la espléndida y talentosa Greisy Mena, quien además de actuar, se mueve perfectamente en el mundo de las relaciones publica artística-corporativa como del periodismo, esto último, por ser graduada en la Universidad Central de Venezuela (ubicada en Caracas, Vzla). Una nominación de «película»

Greisy alcanzo la postulación al Premio Ariel de Mejor Actriz, en la edición 55, del año 2013, por su rol de Sabina, en la película del mismo nombre. La venezolana compartió nominación con Tessa Ia, por «Después de Lucía», Paula Galinelli por «El premio; Úrsula Pruneda por «El sueño de Lú», Roxana Blanco por «La demora». La película «La vida precoz y breve de Sabina Rivas» recibió 11 candidaturas al Ariel, aunque no entro en la categoría de Mejor Película. Finalmente la ganadora del Ariel, fue Úrsula Pruneda.

