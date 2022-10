Entornointeligente.com /

Em debate, Leite acusa Onyx de homofobia, que rebate: 'está tentando se vitimizar' Evento promovido e transmitido pela Rádio Gaúcha ocorreu nesta sexta-feira (14), um dia após início da campanha do ex-ministro e do ex-governador no segundo turno na disputa pelo Piratini. Por João Lamas e Matheus Beck, g1 RS

14/10/2022

1 de 2 Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite em debate na Rádio Gaúcha — Foto: Reprodução/YouTube Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite em debate na Rádio Gaúcha — Foto: Reprodução/YouTube

Os candidatos ao segundo turno pelo governo do Rio Grande do Sul Onyx Lorenzoni ( PL ) e Eduardo Leite ( PSDB ) realizaram, nesta sexta-feira (14), um debate na Rádio Gaúcha.

O evento acontece um dia depois do início da campanha de rádio e TV neste segundo turno, que começou marcada por troca de acusações.

Alvo de insinuação homofóbica, Leite diz 'não ao preconceito' Onyx diz que RS terá 'primeira-dama de verdade' caso seja eleito

Eduardo Leite começou o debate questionando Onyx Lorenzoni sobre o que ele quis dizer na sua propaganda de campanha veiculada no rádio durante a manhã de quinta-feira (13), quando declarou que o Rio Grande do Sul teria «primeira-dama de verdade» caso fosse eleito.

Onyx respondeu dizendo que ele «está tentando se vitimizar». «Isso foi o senhor, um grupo de apoiadores, que quiseram criar um fato», afirmou.

Leite insistiu por explicações, e Onyx esclareceu que «homem de verdade cumpre sua palavra».

«Só isso. Eu tenho esposa, família, eu defendo a família. Minha esposa é de verdade porque tem uma missão de vida, cuidado com o próximo. Tenho total tranquilidade para dizer que isso é um não assunto», disse.

Os candidatos ainda discutiram questões relativas à educação e à saúde antes do fim do primeiro bloco.

Discussão sobre vacinas

2 de 2 Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite — Foto: Reprodução/Youtube Onyx Lorenzoni e Eduardo Leite — Foto: Reprodução/Youtube

No segundo bloco, perguntas sobre a saúde subiram a temperatura novamente. Quando questionados sobre a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, os candidatos foram por caminhos diferentes, e terminaram trocando acusações.

«É importante dar o exemplo, é preciso defender as vacinas e a ciência. Não vejo isso por todas as lideranças políticas», sugeriu.

Após intervenção da mediadora Andressa Xavier, Onyx admitiu que não se vacinou contra a Covid-19.

«Eu sou um homem que defende a liberdade. É óbvio que eu apoio [a campanha da vacinação contra a paralisia infantil]. Fiz parte de um governo que adquiriu 600 milhões de doses de vacina [contra a Covid]. Os brasileiros se vacinaram como quiseram. Não tomei e é uma escolha minha», disse.

A discussão se estendeu pelo terceiro bloco, que teve ainda uma nova altercação. Eduardo Leite criticou Onyx por acusá-lo de trazer um representante de fora do estado [Cláudio Coutinho] para assumir o Banrisul, citando que Bolsonaro também apoia Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo sem ser paulista.

«Além da homofobia de ontem, você é xenófobo?», perguntou.

«Eu tô com pena de ti, o desespero está às raias da irracionalidade. O senhor renunciou aos gaúchos», respondeu.

«Eu renunciei ao poder, não aos gaúchos», pontuou Leite.

Convergência

O ponto de convergência entre os candidatos surgiu apenas no último bloco: escola em tempo integral. Ambos planejam ampliar o acesso, ainda que apresentem ideias diferentes.

«Temos o objetivo de chegar a 50% das escolas em tempo integral e afastar as crianças de más influências como as drogas», diz Leite.

«Outra coisa importante é o esporte, que faz a sociabilização. Pode não ser um campeão no esporte, mas vira um campeão na vida», completou Onyx.

A conciliação acabou em seguida, quando Onyx exaltou a própria atuação no governo federal na geração de emprego. O ex-governador rebateu citando o filho do oponente no debate.

«Meu adversário diz de tudo que não foi feito de desenvolvimento econômico. Curioso que meu secretário foi o filho dele. Foi um bom secretário, não foi mau, não, ressaltando a autonomia que teve», citou, em referência ao deputado Rodrigo Lorenzoni (PL), que esteve na pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur) no governo Leite.

No fim, quando a pergunta-tema era sobre o agronegócio, mais uma vez os candidatos optaram por apontar diferenças entre os programas.

«É mais difícil fazer do que falar. O senhor fala muito, candidato. Me lembra o personagem Rolando Lero, enrola muito, fala muito», disse Leite.

«Esse é o candidato que não ataca as pessoas. O senhor é o julgador do mundo, né? O senhor não é leal ao Rio Grande por um projeto de poder, usou dinheiro público nisso», rebateu Onyx.

«Não usei dinheiro público, usei dinheiro do partido para as prévias. Quem tem problema com contas é o senhor, que fez acordo com o MPF para se livrar de um crime de caixa dois. Aliás, caixa dois é dinheiro não contabilizado. Esse dinheiro veio em malas, veio em mochilas?», completou Leite.

