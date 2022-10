El príncipe Harry revela su verdadero nombre

Entornointeligente.com /

La ceremonia tenía que celebrarse el pasado 8 de septiembre, pero debido al fallecimiento de la reina Isabel II no se pudo llevar a cabo. Se trataba de la entrega de premios de WellChild, una asociación que trabaja para mejorar las condiciones de vida de niños enfermos y que está apadrinada por los duques de Sussex, por lo que ahora han realizado un encuentro virtual con los galardonados, en los que el príncipe Harry ha hecho una importante revelación.

Porque… ¿Cuál es la razón de que se le llame príncipe Harry? Ni él mismo lo sabe. El marido de Meghan Markle comenzó la velada charlando amistosamente con algunos de los pequeños y con sus padres de temas más baladíes, como al mencionarle una joven de 13 años su amor por los animales, algo ante lo que Harry respondió de la misma forma, hablando con ella de los tres perros que tienen en casa.

«En realidad es como si tuviéramos cinco hijos. Tengo un labrador negro que se llama Pula y dos beagles que adoptados, Guy y Mia. Los tres se pasan el día corriendo de un lado para otro, persiguiendo ardillas por ejemplo, y la están liando a todas horas, aunque también es verdad que nos aportan un enorme apoyo emocional», ha confesado el hijo del rey Carlos III de Inglaterra.

Sin embargo, poco después se puso a hablar de su nombre y, sobre todo, de su apelativo, del cual desconoce el origen o por qué ha triunfado más en el imaginario colectivo que su verdadero nombre. «Mi nombre es Henry [Enrique, en español], pero todo el mundo me llama Harry. Y no tengo ni idea de por qué», ha confesado el príncipe.

Es cierto que Harry es el hipocorístico de Henry, si bien su nombre completo es Henry Charles Albert David (Enrique Carlos Alberto David) y no se utiliza ninguno de los otros tres sino que desde el 84, cuando nació, se le conoce así en todo el mundo.

Algunos medios lanzan la idea de los tabloides británicos, ya que se redactó que esa era la forma cariñosa que tenían de dirigirse a él tanto su padre como su madre, Lady Di, y, aunque esperaban que este fuera solo el uso familiar de su nombre, ampliable a su círculo de amistades más íntimas, finalmente traspasó la frontera y se volvió su nombre más popular, entre otras cosas porque no había otro con dicho nombre en la familia real británica.

Básicamente, al contrario de lo que han hecho él y su esposa con su hija Lilibet, a la que bautizaron desde el principio con el nombre cariñoso con el que se conocía a la difunta monarca. Asimismo, también puede ser un homenaje a la ascendencia alemana de parte de la casa Windsor, dado que en su origen es germano y significa «El que lidera», «El gobernador» o «El que decide». Quizá el propio príncipe lo explique en la autobiografía que está preparando y que ha de salir a la luz dentro de poco.

