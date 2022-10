El padre del Kindle deja Amazon y no está solo

Entornointeligente.com /

El Kindle, lanzado en 2007, es uno de los dispositivos más populares de Amazon. Actualmente se encuentra en su undécima generación.

Varios altos ejecutivos han estado abandonando Amazon en los últimos años, con la compañía experimentando varios cambios luego de que el fundador Jeff Bezos dejó el cargo de director ejecutivo en julio de 2021.

Uno de ellos es Gregg Zehr, con 18 años de experiencia en Amazon desarrollando productos, donde se convirtió en el padre del popular lector de libros electrónicos Kindle.

Zehr es considerado el fundador de Lab126, el grupo de diseñar los dispositivos de Amazon.

No está solo: Amazon pierde cabezas

Con Andy Jassy como nuevo CEO, Amazon ha experimentado una fuga de talentos sin precedentes.

Insider indica que alrededor de 90 vicepresidentes o ejecutivos de cargos mayores han dejado Amazon desde que Jeff Bezos anunció que dejaría la dirección de la compañía.

Otro alto ejecutivo que ha abandonado Amazon es Tom Taylor, que estaba a cargo de la división Alexa.

Taylor también era otro veterano de Amazon, compañía a la que se unió en el 2000, pasando por los sistemas de pago, entregas y finalmente con Alexa.

Mientras altos ejecutivos se unieron a rivales establecidos o a startups, tanto Gregg Zehr como Tom Taylor se retiraron.

Respondiendo a Insider, un vocero de Amazon aseguró que sus roles fueron ocupados por «fuertes líderes internos» y que la compañía mantiene una «retención destacable» de personal.

Fuente: RPP

LINK ORIGINAL: Spanish China

