Dos activistas del cambio climático lanzan sopa de tomate sobre ‘Los Girasoles’ de Van Gogh

Dos activistas han arrojado sopa de tomate sobre el cuadro «Girasoles» de Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres.de Londres, según el grupo de la campaña Just Stop Oil.

En un vídeo publicado por el grupo, que lleva dos semanas protestando en la capital británica, se puede ver a dos mujeres lanzando dos latas de sopa de tomate Heinz sobre el cuadro, una de las cinco versiones que se exponen en museos y galerías de todo el mundo.

«Los agentes acudieron rápidamente al lugar de los hechos en la National Gallery esta mañana después de que dos manifestantes de Just Stop Oil lanzaran una sustancia sobre un cuadroy luego se pegaron a una pared», dijo la policía en Twitter. Ambas fueron arrestados por daños criminales y allanamiento agravado»

La galería no hizo ningún comentario inmediato. Just Stop Oil dijo que el cuadro, que data de 1888, tiene un valor de 84,2 millones de dólares, aunque en este caso la pintura no se verá mayormente afectada ya que esta protegida por una pantalla de cristal trasparente.

Los activistas del grupo han bloqueado las carreteras alrededor del parlamentoen los últimos días.

