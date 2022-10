Construyendo criptomonedas para las masas: ‘CZ’, CEO de Binance, comparte sus principios

Entornointeligente.com /

«Una parte clave para mantener la integridad a nivel personal y laboral son los principios. Todos los tenemos. Los coleccionamos a lo largo de los años a partir de un cúmulo de experiencias a lo largo de nuestra vida. En Binance, es bien sabido por mi equipo que comparto mis principios personales con la esperanza de que otros puedan aprender de ellos.

Todos los empleados tienen acceso a ellos como recurso, y ahora también los comparto públicamente. No es corto. Tiene más de quince páginas. Pero es algo que me aseguro de que todos los que se unen a nosotros conozcan y asimilen, y es una parte clave de la experiencia de Binance para cualquiera que trabaje aquí.

La transparencia es clave en Binance. Con ese espíritu, queremos que la comunidad entienda mejor cómo operamos y nos esforzamos por ser.

Mucho de esto se reduce a estos principios.

¿Qué me hizo decidirme a escribir esto? Hay varios factores que intervienen. En primer lugar, me preguntan a menudo por mi estilo de liderazgo y por cómo tomo las decisiones. También me preguntan por otras muchas cosas: mis inspiraciones, aprendizajes, hábitos de trabajo, etc. Esto me hizo pensar que ya era hora de documentarlo todo. Y eso es lo que ves.

Una recopilación de las cosas que me guían y me conducen.

También sentí que estos principios podrían apoyar la integridad de nuestro trabajo diario en Binance. Mi experiencia en la industria me ha dado mucho que aprender. He trabajado estrechamente con reguladores, ingenieros, comercializadores, entre otros. Estas interacciones han creado un conjunto de valores fundamentales con los que el equipo de Binance puede alinearse y aprender. Como todos los buenos principios, se desarrollan con el tiempo, y los actualizo regularmente. No todos los principios tienen derechos o errores, y la mayoría son una visión de cómo veo y enfoco las cosas. De este modo, todos tenemos una fuente de orientación sobre cómo debemos llevar a cabo nuestras interacciones diarias en Binance.

El documento es lo suficientemente completo como para que el equipo de Binance lo consulte en la mayoría de las operaciones diarias. Abarca la forma de trabajar con la gente, de crear reuniones eficaces e incluso de relajarse. Las normas son sencillas, pero creo que son eficaces. También están adaptadas al lugar único que es Binance: una organización internacional y diversa que innova a través de países y continentes. No todo será siempre aplicable, por lo que los principios evolucionan y se desarrollan con Binance.

Como empresa en una industria en rápida evolución que está innovando y creando cambios, estamos orgullosos de mostrar ahora los principios que nos han traído hasta aquí. Nos ayudan a tomar decisiones rápidas, a mantener las cosas simples. Evitar las complicaciones. Al fin y al cabo, nuestros usuarios se benefician de ellos, y me gustaría pensar que algunos de ustedes también lo harán.

Cuando aprendo cosas nuevas, también lo hace mi equipo. Puede que incluso algunas empresas de nueva creación y grandes negocios también lo hagan. Aunque estoy seguro de que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con algunos puntos, eso es natural. Todos trabajamos en circunstancias diferentes con necesidades diferentes. Pero mostrar los valores y principios de cómo funciona Binance dará a la gente una idea de cómo y por qué tomamos decisiones mientras navegamos en un momento desafiante y emocionante en la industria.

Principios de CZ Este es un documento de trabajo en progreso en el que trato de anotar algunos de los principios que sigo. No todos los principios tienen cosas buenas o malas, la mayoría son simplemente cómo hago/veo las cosas.

1. Principios generales

​

1.1. Sé justo

Se trata de un principio amplio que abarca muchos aspectos de la vida, desde las relaciones personales, los compañeros de trabajo y los negocios. Creo que hay que tratar a la gente de forma justa. No te aproveches de los demás y no dejes que los demás se aprovechen de ti. No llegarás muy lejos en la vida si no consigues este equilibrio. Es más fácil decirlo que hacerlo. Todo el mundo es subjetivo y está ligeramente inclinado a favor de sí mismo. Tienes que resistirte a ello y ser lo más objetivo posible.

1.2. Construir relaciones o acuerdos a largo plazo, en los que todos salgan ganando

La gente abusa de estas palabras y le da una mala reputación. Pero yo lo creo. El éxito se construye a largo plazo, y para mantener relaciones sanas a largo plazo, hay que crear y entablar relaciones a largo plazo en las que todos ganen. Para que un acuerdo tenga sentido, tiene que beneficiar a ambas partes. Pregunte siempre qué obtiene la otra parte a cambio.

Los acuerdos unilaterales no duran, y siempre hay que buscar nuevos socios (débiles) con los que trabajar. El retorno de la inversión es negativo. Los éxitos a corto plazo son pequeños. Estoy en contra de los éxitos a corto plazo. Suelen tener efectos negativos a largo plazo. Te distraen de centrarte en el largo plazo. Los costos ocultos son elevados.

Apunta al largo plazo, a las grandes victorias.

Por «victoria a corto plazo» me refiero a victorias puntuales a corto plazo. No hay que confundirlas con las victorias incrementales que se construyen hacia un objetivo mayor a largo plazo. Esto último es muy necesario.

1.3. Evita las «malas» relaciones

Hay personas poco éticas / tóxicas. Personas que no comparten tus valores o tu misión. Y gente que te hace perder mucho tiempo. Deja que se vayan. Sácalas de tu vida. La última categoría de personas que hacen perder el tiempo se suele pasar por alto.

Son las personas de «alto mantenimiento», como los «amigos de alto mantenimiento». Necesitan constantemente tu atención, están molestos por alguna cosa menor, necesitan hablar contigo, o que les repitas lo importantes / buenos / etc. que son. No hay nada malo en ello, pero yo (CZ) no puedo manejarlos. Sólo trato con personas de bajo mantenimiento y seguras de sí mismas.

Y están los tipos «charlatanes». De nuevo, no hay nada malo en ello. Pero en esta etapa de mi vida, no tengo tiempo para charlar. También evito a estos tipos. Más adelante hablaré de las charlas.

1.4. Ético

Nunca cruces los límites éticos. Siempre se vuelve contra ti.

Al tratar con los usuarios, haz siempre lo correcto, no lo más fácil.

1.5. Enfocado

El éxito no viene de la cantidad de cosas que haces. Viene de lo bien que lo haces en unas pocas cosas seleccionadas. Estar centrado te permite trabajar duro. Elimina las distracciones de tu vida.

En mi caso, no tengo muchas aficiones. Hago ejercicio durante 30 minutos cada día. No tengo muchas posesiones físicas que necesiten ser mantenidas. El costo de tiempo es alto.

El riesgo potencial de esto es un enfoque demasiado estrecho que te hace perder oportunidades. Pero en el mundo actual de sobrecarga de información, eso apenas ocurre.

1.6. Positivo

Todos nos enfrentamos a muchos retos en la vida, ya sea en las relaciones con la familia y los amigos, o en los contextos laborales. Tener una actitud positiva suele producir resultados positivos. No sé exactamente por qué, pero el mundo funciona así.

Hay un dicho que se me ha quedado grabado en la cabeza y que me ha ayudado enormemente a lo largo de los años.

«¿Qué haces cuando llegas al fondo de un valle? Sigue caminando y saldrás de él».

Además, si sabes que estás haciendo lo ético, todo lo negativo se desvanece. Tendrás energía positiva. Ese es uno de los principales beneficios de ser ético.

1.7. Hazte dueño

La mentalidad correcta es un requisito previo para el éxito en la vida. Sé responsable y enorgullécete de lo que haces.

No te limites a hacer tareas. No te limites a poner ladrillos en una pared. Sé el que construye la catedral. Si no crees que estás «construyendo una catedral», deberías buscar otro trabajo.

Si vas a hacer algo, hazlo tuyo. Piensa en lo que tienes que hacer para mejorarlo y que otros no te han dicho que hagas. Hazte responsable del resultado y responde del éxito o del fracaso. Si adoptas esta mentalidad, los resultados de tu trabajo mejorarán como por arte de magia, y progresarás más rápidamente en el camino hacia el éxito.

1.8. Aprende constantemente

El mundo evoluciona. Debes aprender constantemente. Leer libros. Vivir en diferentes ciudades. Tener una visión del mundo.

No suelo leer las noticias. Me parece que es fácil estar de acuerdo con el contenido de los artículos de 10 minutos, pero no profundizan lo suficiente y no se me queda nada después de leerlos.

Cuando leo libros, entran en detalles, razones detrás de ellos, ejemplos, y después de 8 horas, algunos conceptos nuevos tienden a pegarse. Considero que los libros son la mejor inversión en términos de superación personal. Compro muchos libros, unos 300 al año, pero no los termino todos. Termino aproximadamente 80 libros al año.

También intento escribir un poco cada día. Puede ser una entrada en el blog o un artículo (como éste). Escribir me ayuda a consolidar mis pensamientos y a organizarlos mejor».

