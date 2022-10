Consecomercio reduce expectativas de crecimiento por bajo consumo

Entornointeligente.com /

La presidenta de Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, explicó que la «tímida» recuperación que percibió el sector durante el primer trimestre del año, la cual fue de 30%, experimentó un freno y una ralentización, debido a la falta de crédito como una de las principales causas, la cual impide a los comerciantes reponer inventarios.

«El comercio requiere créditos para reponer inventarios y eso no lo ha podido hacer justamente porque estuvo dos años, durante la pandemia, trabajando con recursos propios. Es importante haber reactivado el crédito en este momento, no solo al comercio sino al consumo, porque al final de año será importante contar con esa disponibilidad para el consumo», expresó la dirigente gremial.

El estancamiento del consumo es otro de los factores que no le permitirá al Comercio cumplir con las proyecciones estimadas de crecimiento en ventas para final de año.

«No vamos a cerrar el año con la proyección que se tenía, porque entre abril y mayo comenzó un freno y una ralentización importante. Hay una traba con el consumo, que es clave, derivada del bajo ingreso del venezolano. Este y otros elementos están incidiendo mucho las posibilidades reales de recuperación», indica Polesel.

La presidenta de Consecomercio señaló que el contrabando está afectando de una forma importante al comercio formal y reiteró que más del 40% de los productos que están a disposición de los consumidores han llegado al país por la vía ilícita. Los sectores más afectados son los sectores de Alimentos, Medicamentos, Autopartes, Tabaco y Licores.

«Esto es muy grave, no solo para el comercio formal, no solo para el Fisco porque deja de percibir ingresos, sino porque son productos que, por su entrada ilícita, su calidad no ha sido verificada y por lo tanto es un llamado que le hacemos a los consumidores, especialmente en esta época del año, para que tengan cuidado con aprender a identificar la procedencia de los productos» alertó.

Recordó que la voracidad fiscal es el principal elemento que conduce a las empresas formales a volver a la informalidad. «Hemos tenido conversaciones con la administración de Nicolás Maduro, lo hemos tratado, nos estamos reconociendo mutuamente para que se entienda la problemática del sector comercio y servicios, pero todavía hay camino por recorrer» señaló.

Tragedia en Las Tejerías Sobre el deslave ocurrido en Las Tejerías, en Aragua, a causa de las intensas lluvias, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel confirmó que el comercio local resultó severamente afectado; sin embargo, hasta ahora no han calculado los daños, porque el sector y sus afiliados están abocados en atender el tema humano.

«Luego haremos todas las evaluaciones correspondientes, hay prevista una evaluación intensa de las cámaras y asociaciones afiliadas a Fedecamaras, pero ahora estamos priorizando la creación de centros de acopio de insumos necesarios, así como la identificación de necesidades para, entre todos, poder apoyar a la víctimas de esta tragedia que enluta a muchos hogares venezolanos.

«En general, hay empresas afectadas, incluso hay preocupación porque algunas de las empresas tenían turnos trabajando, hay todavía desaparecidos y, por supuesto, estamos apoyando en lo que sea posible para justamente cuantificar realmente los daños. La prioridad en este momento son las personas, las empresas pasan a un segundo plano. En este momento lo importante es que todavía hay muchas personas desaparecidas y en eso estamos apoyando» precisó.

