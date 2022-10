Claudia Baseggio responde a quienes le dicen que está muy flaca y «caerá» en la anorexia (+captura)

Entornointeligente.com /

La modelo venezolana Claudia Baseggio habló de sus problemas con el peso corporal y las críticas que recibe por ello. La reconocida modelo y pareja del experto en marketing Irrael Gómez comentó a sus seguidores a través de sus historias de Instagram sus problemas a causa de la delgadez, revelando si tiene problemas o no con los comentarios que le hacen algunos críticos, explicando « Ni siquiera he querido pesarme (baje de peso, cosa que no me hace feliz porque me cuesta mucho subir) igual no me enfoco en eso. Tampoco en los comentarios de nadie porque ya bastante tengo con lidiar con mi mente para también lidiar con la gente imprudente. Ayer tuve que leer Estás muy flaca, cuidado caes en la anorexia y yo WTF. Me provocó decirle unas cosas bonitas pero mejor me quedo tranquila».

VER TAMBIÉN ※ Critican a Corina Smith por su nuevo tema «ella quiere ser como Yailin» (+VIDEO)

Por último, la modelo profesional que trabaja para muchas campañas publicitarias y además es imagen de la cerveza Polar formando parte de las Chicas del Oso, añadió que lo mejor que hace por sí misma es centrarse en lo positivo para no dañar su salud mental, concluyendo con un consejo para otras personas que pasan por lo mismo « Se feliz tu, como tu quieras serlo por favor, quítale peso al qué dirán. Eso es pura mierda».

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com