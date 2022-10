Cinco muertos en un tiroteo en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte

Entornointeligente.com /

(CNN) — Cinco personas, incluido un agente de policía fuera de servicio, murieron después de un tiroteo este jueves en el este de Raleigh, Carolina del Norte, informó la policía.

Dos personas fueron llevadas al hospital, uno de los cuales era un agente de policía de Raleigh con lesiones que no amenazaban sa vida y luego fue dado de alta, dijeron las autoridades. La otra víctima se encuentra en estado crítico, dijo el portavoz de la policía de Raleigh, el teniente Jason Borneo, durante una conferencia de prensa el jueves por la noche.

«Esta noche, el terror ha llegado a nuestra puerta. La pesadilla de toda comunidad ha llegado a Raleigh», dijo el gobernador Roy Cooper en la conferencia de prensa. «Este es un acto de violencia sin sentido, horrible y exasperante que se ha cometido».

El sospechoso fue detenido poco después de las 9:30 p.m., dijo Borneo. El sospechoso es un joven blanco, dijo la policía, y no se ha identificado más.

«El Departamento de Policía de Raleigh se encuentra actualmente en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive. Se recomienda a los residentes del área que permanezcan en sus hogares», escribió el Departamento de Policía de Raleigh.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.

Residents in that area are advised to remain in their homes.

— Raleigh Police (@raleighpolice) October 13, 2022

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5 pm en el vecindario de Hedingham cerca de Neuse River Greenway, dijo Borneo. Lo que siguió fue una terrible experiencia de horas mientras las autoridades trabajaban para detener al sospechoso.

Las imágenes tomadas desde un helicóptero de WRAL-TV, afiliada de CNN, mostraron más de una docena de vehículos de emergencia alineados en una carretera a través de un área boscosa.

Una mujer que estaba en el campo de prácticas del Hedingham Golf Club dijo que un «flujo interminable de policías» pasaba por la zona.

La policía respondió a un tiroteo en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte.

«Un profesional de golf salió para decirnos que nos refugiáramos o nos fuéramos lo antes posible», le dijo a CNN. «Estaban muy tranquilos, pero me di cuenta de que algo andaba mal, así que nos fuimos de inmediato».

La policía tuiteó poco antes de las 6 p.m. que los oficiales estaban «en la escena de un tiroteo activo en el área de Neuse River Greenway cerca de Osprey Cove Drive y Bay Harbor Drive».

Alrededor de las 8:30 p. m., la policía aconsejó a los residentes que permanecieran en sus hogares «hasta nuevo aviso».

«Este es un día triste y trágico para la ciudad de Raleigh», dijo la alcaldesa de Raleigh, Mary-Ann Baldwin. «Todos nosotros en Raleigh en este momento debemos unirnos. Necesitamos apoyar a aquellos en nuestra comunidad que han sufrido una pérdida terrible: la pérdida de un ser querido. Necesitamos apoyar a la familia del oficial de policía que fue asesinado y también el oficial de policía que recibió el disparo».

Varias agencias policiales locales y estatales están ayudando a la policía de Raleigh, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Charlotte.

Una Baldwin visiblemente emocionada dijo que no quiere que ningún otro alcalde tenga que estar en una situación similar.

«Tenemos que poner fin a esta violencia armada sin sentido que está ocurriendo en nuestro país», dijo.

Ha habido al menos 531 tiroteos masivos, incluido el de este jueves en Raleigh, en Estados Unidos en lo que va del año, según Gun Violence Archive. La organización, al igual que CNN, define un tiroteo masivo como aquel en el que al menos cuatro personas reciben disparos, excluyendo al tirador.

