BQ.1 e B.Q.1.1. As novas variantes que podem fazer ressurgir os casos de covid

Entornointeligente.com /

Das muitas subvariantes do coronavírus descendentes da Omicron e identificadas em circulação nos últimos meses, há duas que parecem emergir como potenciais candidatas a substituir a atualmente dominante BA.5 e, eventualmente, provocar novas vagas de casos na Europa neste outono/inverno, alertam alguns especialistas.

Relacionados covid-19. Covid-19. Redução do Rt pode não corresponder a um decréscimo real

covid-19. Especialista diz que número de infeções no país não é real e «isso é preocupante»

covid-19. Ministro da Saúde diz que fim do estado de alerta tem sustentação técnica

A BQ.1 descende da BA.5 da Omicron, e foi inicialmente identificada na Nigéria em meados de julho (tal como a BQ.1.1, que lhe acrescenta duas outras mutações), tendo entretanto sido detetada em cerca de duas dezenas de países da Europa, América, Ásia e Oceania – em Portugal não surgem ainda citadas no último relatório divulgado pelo INSA, esta sexta-feira.

Em comparação com a BA.5, a BQ.1 tem cinco mutações, a maioria delas na proteína S do Sars-Cov-2, que além de ser aquela que o vírus utiliza como chave de entrada nas células é também a proteína que os anticorpos reconhecem para dar início à defesa imunológica. Quantas mais alterações nessa proteína, mais reduzida pode ser a eficácia dos anticorpos contra o vírus.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Segundo um relatório da Agência de Saúde Pública do Reino Unido, citado pelo jornal espanhol La Vanguardia, as BQ.1 e BQ.1.1 têm uma capacidade de propagação 29% maior do que a atual BA.5, parecendo oferecer uma ameaça maior do que duas outras variantes detetadas nas últimas semanas: a BA.2.75.2 e BF.7, ambas também com maior capacidade de crescimento do que a BA.5, segundo o relatório publicado a 7 de outubro.

Um estudo do imunologista chinês Yunlong Cao, da Universidade de Pequim, apresentado na plataforma BioRxiv , indica que a BQ.1.1 tem uma capacidade maior de iludir os anticorpos adquiridos por vacinação ou infeção do que a demonstrada até aqui por qualquer variante anterior, manifestando potencial para ser mais contagiosa em populações com alto nível de imunidade.

A proteção oferecida pelas vacinas, baseada principalmente em anticorpos, é assim menor perante a BQ.1.1 do que face a outras variantes, segundo os resultados obtidos por Cao, cita o La Vanguardia. Mas a proteção que as vacinas oferecem contra manifestações graves da covid-19, as quais dependem principalmente de células imunes e não de anticorpos, provavelmente mantém-se, refete ao jornal catalão o epidemiologista Antoni Trilla, do Hospital Clínic de Barcelona: «Não há nada que sugira que uma infeção com esta nova variante tenha maior risco de causar complicações graves do que com a variante anterior, especialmente em pessoas vacinadas com o regime completo».

O que, sim, pode acontecer, é uma nova vaga de casos no hemisfério norte neste outono/inverno, «se as BQ.1 e BQ.1.1 se confirmarem como mais transmissíveis». O La Vanguardia cita o bioinformático Cornelius Roemer, da Universidade de Basileia (Suíça), que tem publicado alertas no Twitter sobre a BQ.1.1 desde 21 de setembro: «Está a ficar bem claro que a BQ.1.1 causará uma nova onda na Europa e na América do Norte antes do final de novembro.»

With 11 days more data, it is becoming quite clear that BQ.1.1 will drive a variant wave in Europe and North America before the end of November

Its relative share has kept more than doubling every week

It has taken just 19 days to grow 8-fold from 5 sequences to 200 sequences 1/ https://t.co/pPIi0wbNuR pic.twitter.com/NUpzCplcZB

– Cornelius Roemer (@CorneliusRoemer) October 2, 2022

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com