Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Tricampeão de jiu-jitsu morto Invasão da Ucrânia Mundial de vôlei Caso Briner Bitencourt Bolsonaro faz ato em Duque de Caxias, chama extinto Bolsa Família de 'esmola' e critica Lula Houve princípio de tumulto na chegada do presidente ao palco, com convidados se empurrando; confusão terminou minutos depois. Bolsonaro aparece atrás de Lula nas pesquisas. Por Henrique Coelho e Guilherme Mazui, g1 — Rio de Janeiro e Brasília

14/10/2022 11h07 Atualizado 14/10/2022

1 de 2 Presidente Jair Bolsonaro (PL) acena para apoiadores durante ato de campanha em Duque de Caxias (RJ) — Foto: Henrique Coelho/g1 Presidente Jair Bolsonaro (PL) acena para apoiadores durante ato de campanha em Duque de Caxias (RJ) — Foto: Henrique Coelho/g1

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) cumpriu agenda de campanha nesta sexta-feira (14) em Duque de Caxias (RJ). Ao discursar para seus apoiadores, Bolsonaro chamou o extinto Bolsa Família de «esmola» e criticou o PT e o ex-presidente Lula .

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, Bolsonaro disse que o governo dele «está dando certo» e pediu aos presentes que votem nele ( veja mais abaixo os detalhes do discurso ).

Bolsonaro chegou ao ato por volta das 11h. Aliados do presidente acompanharam a agenda, entre os quais o governador reeleito do Rio, Claudio Castro (PL), o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, eleito deputado federal, e o senador Romário (PL-RJ).

Quando o presidente foi chamado ao palco, houve princípio de tumulto. Alguns dos convidados que estavam no palanque se empurraram ( veja na imagem abaixo, no canto direito ). Depois, quando Bolsonaro chegou, a confusão terminou.

2 de 2 Convidados se empurram durante ato de Bolsonaro em Duque de Caxias (RJ) — Foto: Reprodução Convidados se empurram durante ato de Bolsonaro em Duque de Caxias (RJ) — Foto: Reprodução

Críticas ao PT e a Lula

Ao discursar para seus apoiadores, Bolsonaro defendeu ações do governo e chamou o extinto Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de «esmola».

O candidato à reeleição também criticou as gestões petistas e defendeu temas da pauta conservadora.

«Hoje, nós atendemos aos mais pobres com um projeto social de verdade, não uma esmola como era o Bolsa Família. E sabe como conseguimos pagar isso? Porque no meu governo não tem corrupção», declarou o presidente.

Bolsonaro, com aval do Congresso, elevou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 às vésperas do primeiro turno. E o reajuste só vale até dezembro deste ano .

Ainda no discurso desta sexta, o candidato disse que, se reeleito, buscará aprovar a redução da maioridade penal, pauta que tem defendido desde que era deputado.

O atual presidente da República também criticou o PT e o ex-presidente Lula, afirmando que «os petistas só resolvem os problemas deles mesmos».

Lula tem dito que, se eleito, adotará medidas para que a economia melhore e, assim, a população possa ter condição financeira para consumir itens como picanha e cerveja.

«O ladrão não levou água para o Nordeste e agora está dizendo que vai dar picanha para o povo. Só acredita quem quer», declarou Bolsonaro a seus apoiadores.

Embora Bolsonaro tenha participado de cerimônias de inauguração de trechos da obra de transposição do Rio São Francisco, as obras começaram no governo Lula (2003-2010).

Desempenho no primeiro turno

Bolsonaro disputa o segundo turno com o ex-presidente Lula (PT). A votação está marcada para o próximo dia 30.

No primeiro turno, Bolsonaro ficou atrás de Lula . O atual presidente da República obteve 51 milhões de votos (43,2%), enquanto Lula recebeu 57 milhões de votos (48,4%).

Conforme apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Bolsonaro recebeu no Rio de Janeiro no primeiro turno 4,8 milhões de votos (51,09%), e Lula, 3,8 milhões de votos (40,68%).

Ipec: Lula tem 51% no 2º turno, e Bolsonaro, 42%

Pesquisas eleitorais

Nas pesquisas sobre intenção de voto no segundo turno, Bolsonaro aparece atrás de Lula.

Levantamento do instituto Ipec divulgado na última segunda-feira (10), por exemplo, mostrou o atual presidente da República com 42% das intenções de voto (45% dos votos válidos), enquanto Lula apareceu com 51% das intenções de voto (55% dos votos válidos).

O colunista do g1 Valdo Cruz informou que aliados de Bolsonaro avaliam que o presidente cometeu uma série de erros desde que começou a campanha do segundo turno, entre os quais:

ir a Aparecida no Dia de Nossa Senhora ; fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal ; conceder entrevistas em tom destemperado .

Conforme o Blog do Valdo Cruz, integrantes do comitê de Bolsonaro avaliam que o presidente deveria buscar votos dos eleitores mais moderados , que não compactuam com ataques às instituições e que podem acabar votando em Lula no segundo turno.

Podcast

Ouça o episódio do podcast O Assunto sobre «A guerra nada santa de Bolsonaro»:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com