Assessor de Bolsonaro que abrigava lives perde imóvel funcional na Asa Norte, em Brasília No domingo (9), presidente disse que fazia transmissões na casa do assessor especial Sérgio Rocha Cordeiro. Publicação no DOU revogou uso de apartamento funcional pelo servidor. Por Matheus Moreira e Pedro Alves Neto, g1

14/10/2022 10h16 Atualizado 14/10/2022

1 de 1 Jair Bolsonaro durante live nesta quarta — Foto: Reprodução Jair Bolsonaro durante live nesta quarta — Foto: Reprodução

A Secretaria-Geral da Presidência da República revogou o uso de um imóvel funcional pelo assessor especial da Presidência da República Sérgio Rocha Cordeiro . Segundo a publicação no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (14), ele perdeu o direito de ocupar um apartamento na quadra 304 da Asa Norte, na região central de Brasília .

Sérgio Cordeiro faz parte da equipe de segurança do presidente Jair Bolsonaro (PL). No domingo (9), o presidente disse que foi a uma festa de aniversário do servidor, em um condomínio em Sobradinho, região a cerca de 30 quilômetros do centro da capital federal .

Após voltar ao Palácio da Alvorada, ele afirmou em entrevista a jornalistas que fazia as lives de campanha na casa do assessor especial. No entanto, não especificou o endereço do imóvel.

«Eu vou falar: as lives estão sendo feitas na casa do capitão Cordeiro, tá? Agora, você pode ver a despesa que eu tenho para deslocar. Me ajuda aí: quantos carros? Dez carros, pessoal? Oito carros. Oito carros. Quantas pessoas? Somando van, certo? De 20 a 30 pessoas. Até então é uma despesa enorme que a gente tem», disse.

O g1 questionou a Secretaria-Geral da Presidência da República sobre o motivo da permissão do uso funcional pelo servidor, assim como a razão da revogação da permissão, mas não recebeu resposta até a última atualização desta reportagem.

Imóvel funcional

Sérgio Cordeiro ocupa um cargo comissionado DAS 6. A portaria que autorizou o uso do imóvel funcional por ele foi publicada em setembro de 2020.

Segundo o Ministério da Economia, «pode pleitear imóvel funcional servidor em exercício no Poder Executivo Federal, nos cargos DAS 4, 5, 6, Natureza Especial ou equivalente, desde que, nem o servidor, nem seu cônjuge, sejam proprietários de imóvel residencial no Distrito Federal».

Já a interrupção do uso, segundo a pasta, ocorre quando o servidor for exonerado ou dispensado do cargo em comissão ou em outras situações, c como tornar-se proprietário de imóvel residencial no DF, aposentar-se, entrar de licença para tratar de assuntos particulares, entre outros.

Lives no Alvorada

TSE decide que Bolsonaro não pode usar alvorada para ‘lives’

No fim do mês passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou uma decisão do ministro Benedito Gonçalves e proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, para fazer as lives de campanha .

O placar foi de 4 votos a 3 pela proibição. A Corte analisou pedido do PDT, que apontou desvio de finalidade no uso de bens públicos a favor de candidaturas individuais.

Na decisão individual – mantida após recurso da campanha de Bolsonaro –, o ministro Benedito Gonçalves se referiu a uma live do presidente do dia 21 de setembro como «ato ostensivo de propaganda, veiculado pela internet em diversos canais do candidato, com nítido propósito de fazer chegar ao eleitorado o pedido de voto para si e terceiros, e teve enorme repercussão pública».

