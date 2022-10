¡All you can eat & drink! Vete este domingo al Chillin Brunch de Residence Inn by Marriott Bogotá

Entornointeligente.com /

Banda de rock en vivo, gin and tonics ilimitadas al igual que mimosas, buffet all you can eat and drink . ¿Algo más para pedir? ¡Sí, claro! El entorno más trendy y exquisito para nuevas dimensiones sensoriales y gastronómicas, justo en la calle 90, abajito de la carrera 15 en Bogotá. Es Chillin Brunch, el novísimo brunch dominical de Residence Inn by Marriott Bogotá que te invita a gozar en familia o con amigos.

Disponible todos los domingos de 12:30 a 4 pm, Chillin Brunch incorpora platillos exigentemente preparados por nuestro chef ejecutivo John Gómez , quien basa su culinaria en ingredientes sostenibles, frescos y saludables elaborados de manera casera para ofrecer una experiencia tan elevada como casual, con sabor artesanal.

«Las experiencias inician justo en lobby y avanzan en medio de música rock en vivo y la barra de gin & tonics y mimosas ilimitadas hasta las estaciones de comida para deleitarte en el salón principal o disfrutar en nuestras terrazas al aire libre para que disfrutes la ciudad como nunca antes», aseguró Alejandra Castañeda, gerente general de Residence Inn by Marriott Bogotá.

Chillin Brunch – Residence Inn by Marriott Bogotá

Calle 90 # 16 – 30 – Domingos de 12:30 a 4 pm

Tarifa $99.000 – Niños menores de 5 años no pagan

Juegos de Mesa, banda de rock en vivo y parking gratuito

Reservas : +601-4846989 o [email protected]

ALL YOU CAN EAT

Chillin Brunch ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer nutritivas y generosas Estaciones Calientes , Barras de Encurtidos y Ensaladas , Estación de Panes, Tartas y Pancakes , así como una completa Estación de Ceviches y exquisitas tablas de Carnes Frías y Quesos . Por ejemplo, en la Estación Caliente puedes degustar lo mejor de la cocina tradicional bogotana, incluyendo caldo de costilla , c alentado de fríjol , Empanadas Típicas con ají casero y guacamole, así como tamales , Chorizos , Arepitas de Huevo y carimañolas . Entre las genialidades se incluye sopa de tomate , Paella , costilla de cerdo BBQ y una especialidad de la casa: Pollo mignonette con salsa de vino .

Si buscas vegetales, hortalizas y legumbres, Chillin Brunch es tu elemento: Una gran estación llena de champiñones encurtidos , espárragos, zanahoria baby y quinoa listas para mezclar con una variedad de lechugas asiáticas , zucchinis cortados en diamante , cebolla ocañera y tomates cherry al pesto. Así mismo, dispones de remolacha baby al horno, palmitos, aceitunas, alcaparras y maíz desgranado , así como col de Bruselas, edamame , hummus de garbanzo, babaganoush y un delicioso chucrut que puedes combinar con queso campesino encurtido y aceites aromáticos, entre otros aderezos.

Chillin Brunch incluye además una gran selección de frutas frescas colombianas para un domingo memorable: Papaya, piña, melón, sandía y Feijoa cortadas en generosas porciones, así como canastillas con frutas de mano y uvas, cereales, semillas, yogurt y leche que puedes acompañar con nuestra fabulosa pastelería y panadería recién horneada que incluye panes de espinaca , de c hocolate , baguette y de avena , así como el especialísimo pan Miche Cup , apto para vegetarianos.

Así mismo, puedes degustar nuestros exquisitos croissants de m antequilla y cereales , la fabulosa torta de zanahoria, quiche lorraine , quiche de vegetales y algo increíble: Pancakes con dulce de mora, lulo, manzana caramelizada, Nutella, leche condensada o miel maple. ¡Las opciones son ilimitadas!

SUSHI, CEVICHE Y CARNES FRÍAS

Si eres amante del sushi , Chillin Brunch dispone de una completa estación compuesta por rollos Philadelphia , Vegetarianos y crocante de nori así como salsa entre dinamita, teriyaki, wasabi y gari. También puedes el ceviche a tu elección, incluyendo camarón, tilapia, cebolla roja en plumas , pimentón en julianas, camote o bien maíz desgranado, así como aguacate , ajíes dulces y hasta moneditas de plátano .

Chillin Brunch se precia de tener una gran variedad de carnes maduradas, embutidos y quesos tales como roast feef , pastrami de cerdo, jamón de pavo artesanal, salami y chorizo español así como quesos mozzarella y sabana , entre otros.

Las opciones continúan con una increíble estación de Sándwiches, Chips & Totopos con snacks saludables elaborados con plátano, papa, yuca y ñame morado que puedes servir con aderezo Sour, Cheddar, Pico de Gallo o Fríjol Refrito.

RESERVAS

Par participar de Chillin Brunch se requiere reserva previa marcando al +601-4846989 o escribiendo a: [email protected] . Los espacios están sujetos a disponibilidad según el aforo. Los asistentes deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y las medidas de distanciamiento. Los alimentos se sirven solo en los horarios establecidos y no aplica para llevar. El parqueadero gratis aplica por consumos del brunch.

