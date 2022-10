Alba Carrillo vuelve a atizar a su ex Feliciano López y le llama «psicópata»

Entornointeligente.com /

L a semana pasada se estrenó en el canal Mtmad un videopodcast presentado por Nagore Robes y Alba Carrillo llamado ‘Nos hemos liado’, y este jueves han tenido de invitada al programa a Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos . Con ella han hablado de las redes sociales, de citas y de apps para ligar.

La presentadora vasca le preguntó a su homóloga de que iba a tratar esta vez el programa y Alba Carrillo le dijo que «del amor bajo los focos» . Nagore Robles se preguntó a sí misma si su próxima pareja iba «a ser famosa o no» pero insistió que «La próxima persona tiene que ser desconocida», hay que recordar que su última pareja fue Sandra Barneda y puede que este sea el motivo de querer a alguien anónimo.

Pero Alba Carrillo tenía una opinión distinta a la de su compaáera y los justificó diciendo que «los desconocidos luego no entienden tu trabajo . Me ha pasado con los últimos que no eran tan conocidos y les cuesta», confesaba.

Siguieron hablando de relaciones amorosas entre las tres protagonistas y la vasca reconoció un miedo que tenía: » El mayor temor que tengo en la vida es que todas mis ex se junten» , expresó con humor.

Alba Carrillo llama «psicópata» a Feliciano López Y por último tocaron el tema de las primeras citas, Alba Carrillo explicó su ‘modus operandi’: «Prime ro tomamos una copa y luego si ha pasado el primer filtro nos vamos a un hotel y ya vemos, y si es un psicópata pues que me pille en un hotel, mejor que en mi casa», comentó la madrileáa.

Y soltó una pulla a su exmarido Feliciano López, con el que no acabó muy bien su relación porque habla siempre del tenista: » Luego he tenido psicópatas con los que hasta me he casado», refiriéndose al toledano, ya que ha sido su único marido.

