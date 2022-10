Agressão em academia de luxo, tatuagem à força, e-mails com intimidações: relembre acusações ao empresário Thiago Brennand no Fantástico

Entornointeligente.com /

14/10/2022 11h48 Atualizado 14/10/2022

A Interpol prendeu o empresário e herdeiro Thiago Brennand , que estava foragido desde setembro. Ele virou réu por agressão após aparecer em um vídeo agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia de São Paulo . A prisão ocorreu nesta quinta-feira nos Emirados Árabes, às 14h (21h, no horário de Brasília), segundo a Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo .

No dia 27 de setembro, a Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva no caso em que Brennad é acusado de agredir a empresária e atriz Helena Gomes em uma das academias mais caras de São Paulo . Ele responde pelos crimes de lesão corporal e corrupção de menores, já que teria incentivado o próprio filho adolescente a ofender Helena. Antes de ser denunciado pelo Ministério Público, ele deixou o Brasil e foi para Dubai .

Relembre as denúncias feitas em reportagens do Fantástico:

Aluna de academia em shopping de luxo de SP relata agressão de empresário: 'Ele falou: ‘Vou cuspir em você porque você merece’

Mulher relata agressões e diz ter sido obrigada a tatuar iniciais de empresário: ‘É um monstro’

Garçom afirma ter sido agredido por empresário Thiago Brennand: 'Um tapa tão forte, que pegou na minha testa, no meu olho, meu nariz'

Thiago Brennand mandou entregar caixão na casa de primo com câncer: ‘Já tá todo mundo sabendo da metástase, Cancinho’

'Thiago não é empresário, é herdeiro profissional’, diz primo de homem que agrediu mulher em academia de SP Técnico de enfermagem relata ter sido agredido por empresário dentro de hospital em SP: 'Acha que tá falando com quem?'

Polícia localiza grande quantidade de acessórios para armas em umas das propriedades do empresário

Autoridades cobram explicações de empresário acusado de agressão em academia

Caso Thiago Brennand: empresário mandou e-mails com intimidações para promotora; veja

Fantástico mostra novo depoimento com acusações contra Thiago Brennand

'Mandou eu pegar o fuzil na mão e apontar para o filho dele', diz mulher que afirma ter sido vítima de Thiago Brennand

‘Mandou pegar o fuzil e apontar para o filho’, conta mulher que diz ser vítima de Brennand

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com