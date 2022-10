Advertencia | EEUU exhorta a los venezolanos a quedarse donde estén

Entornointeligente.com /

La Administración del presidente Joe Biden aseguró este jueves que los venezolanos que crucen de manera irregular la frontera hacia Estados Unidos no podrán pedir asilo político.

«Los individuos que aparecen y cruzan ilegalmente la frontera no tienen derecho a pedir asilo y pueden ser devueltos a México», aseguró Blas Núñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

Núñez-Neto argumentó que estos se debe a que están «bajo una obligación judicial para implementar la autoridad del Título 42 en la frontera, y esa autoridad tiene prioridad encima de nuestras autoridades de inmigración».

Sin embargo, al ser consultado por Monitoreamos.com sobre si Estados Unidos tiene cómo garantizar que estas personas que son devueltas a México no sean luego deportadas a Venezuela, donde su vida podría correr riesgo, el funcionario evadió la pregunta y atribuyó la responsabilidad al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

LEA TAMBIÉN: EEUU advierte a venezolanos que fracasarán si migran irregularmente «El Gobierno de México tiene, obviamente, sus obligaciones bajo la ley internacional. Eso es una pregunta que en realidad es para el Gobierno mexicano. Yo sé que tienen procesos importantes para verificar que si van a devolver a alguien que no es alguien que necesita asilo», dijo.

Durante la conferencia telefónica, el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional aprovechó para enviar un mensaje a los venezolanos que están cruzando la selva del Darién o atravesando Centroamérica con la intención de llegar a Estados Unidos.

«A los que están en movimiento yo les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México, que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no van a ser elegibles por este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad de recibir autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos. Así que queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso o que están en el camino hoy en día, que no sigan para el norte porque no van a poder entrar a la frontera con los Estados Unidos», sentenció.

