Un diputado de oposición es denunciado ante la Fiscalía

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Ingvar Ellefsen Dotzauer fue denunciado ante la Fiscalía de La Paz por el presunto delito de discriminación política, por declarar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) organiza grupos de choque en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Un reporte de ANF, da cuenta de que Manuel Morales Olivera, que se identificó como «administrativo 1 en la unidad» de Coordinación con las asambleas departamentales dependientes de la Presidencia de la Cámara, «agrede e insulta a los compañeros que estaban tratando de evitar su violencia, ese tema también va a ser demandado. Hemos presentado ya ante la Comisión de Ética (de Diputados), hemos presentado ante la Fiscalía por el delito político; la próxima semana presentamos (otra denuncia) por el tema personal mío, por difamación e injuria, y luego se viene la demanda por agresión a mujeres. Que quede claro que nos vamos a hacer respetar», advirtió Olivera.

Antecedentes

El 7 de octubre, el diputado Ellfsen denunció que el MAS estuvo organizando a grupos de choque en ambientes de la ALP bajo la fachada de «taller de formación política».

«Estoy saliendo de las instalaciones de la Asamblea y veo un cartel que decía ‘taller de formación política’ dentro de las instalaciones de la Asamblea. Me siento y escucho, y no era un taller de formación a funcionarios; era un taller de formación de equipos de choque del Movimiento Al Socialismo. Son estos equipos de choque los que entran a la Asamblea a agredir diputados, gente que no son funcionarios y estaban siendo formados», denunció el legislador el pasado viernes.

CC cierra filas y defiende a diputado

Parlamentarios de la bancada de CC en Diputados en conferencia de prensa anunciaron el apoyo al diputado que presuntamente estaría siendo víctima de amedrentamiento por el MAS.

El diputado Miguel Roca dijo que el oficialismo tiene una «inteligencia diabólica» para cambiar los hechos y no es de extrañarse que ocurra lo mismo en la denuncia que presentó su colega Ellefsen sobre el mal uso de bienes del Estado en la ALP.

