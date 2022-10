Titular del día (No. 7) — La prueba

Entornointeligente.com /

Titular, fuente Aporrea: Titular del día (No. 6) — Trastorno delirante Correcto, este titular es mi artículo anterior y fue una prueba donde de manera deliberada, planificada, y secreta, decidí de ser deshonesto (pero solo esta vez), con el fin de comprobar algo. Aun si los resultados fueran de alguna manera positivos para mi ego (ver los detalles más abajo), eso implicaría que serían proporcionalmente negativos para otras personas, entonces no lo hago (excepto para hacer esta prueba). Creo que quienes sufrirían más a raíz de este tipo de engaño, de hacerlo por supuesto, lo cual no haré, serían mis lectores, sin embargo, no solo sufrirían ellos, sino igualmente mi dignidad, es que yo soy un hombre noble, y soy muy orgulloso de ser noble, de ser un gentleman, y no una rata, aunque pudiera serlo, pero no tengo la intención de serlo. Esta fue solamente una prueba. Bueno … Desde que Aporrea empezó a ser bloqueada aquí en territorio venezolano en febrero del 2019 por el actual Estado venezolano dirigido por el actual jefe de Estado venezolano, a quien le molesta muchísimo la verdad (eso lo puedo comprobar), me he preguntado cómo han hecho algunos pocos escritores aquí en Aporrea para mantener el mismo número de lectores (o lecturas) después del bloqueo, que tenían antes del bloqueo. Por ejemplo, en al caso mío, igualito a la enorme mayoría de los escritores que somos graciosamente publicados aquí en Aporrea, debido al bloqueo, el número de mis lectores (o lecturas) regulares se han reducido a alrededor de 1/3 de lo que era antes del bloqueo. Antes del bloqueo, el promedio de lecturas de mis artículos era de alrededor de 1500 a 2000 lecturas las primeras 24 horas, pero a partir del bloqueo fue reduciéndose hasta llegar regularmente a ser solamente unas 500 a 700 lecturas en las primeras 24 horas de publicación, o sea, alrededor de 1/3 de lo que era antes. Bueno … Me preguntaba, ¿cómo hacen esos pocos escritores para mantener el mismo número de lecturas (populares) cuando la audiencia se ha reducido a 1/3 de los que era antes? NOTA: Uso las palabras lectores y lecturas de manera más o menos intercambiable. 1- No creo que sería debido a que después de la activación del bloqueo quienes no lo leían al escritor, repentinamente decidieran de empezar todos juntos y al mismo tiempo, a leerlo. 2- No creo que sería porque todos sus lectores se encontrarían viviendo en países extranjeros donde Aporrea no estaría bloqueada, especialmente ya que esos escritores, en particular uno de ellos, es miembro del PSUV (partido político del actual gobierno) y colaborador del actual jefe de Estado venezolano, y antes de eso, colaborador de Chávez en territorio venezolano durante muchos años, lo cual implicaría que la mayor parte de sus lectores vivirían aquí en Venezuela y no en algún país extranjero donde el PSUV no tendría necesariamente ninguna influencia política importante (¿dólares?) para ese escritor. 3- No creo tampoco que sería debido a que después del bloqueo esos escritores empezaran a milagrosamente generar más lectores, como si fueran hongos, de la noche a la mañana, no, no, no, especialmente ya que ninguno de esos escritores han cambiado su estilo de escritura, ni tampoco han cambiado la calidad de su contenido y/o contexto, ni tampoco empezaron repentinamente a escribir con más verdades de lo que han estado haciendo hasta ahora, o sea, siempre escriben a favor del actual jefe de Estado venezolano, lo cual en mi estimación implica automáticamente de promulgar mentiras, falsedades, y fachadas (ver ADDENDUM como ejemplo), escriben de la misma manera y sobre las mismas mentiras generadas desde Miraflores, protegiendo a esos animalitos que se parecen a ratoncitos pero que son mucho más grandes y sucios que ofician y ejercen en las cloacas de Miraflores, además, en general, siempre escriben sobre la política venezolana y sobre la baja politiquería del PSUV y de todos o casi todos los partidos políticos venezolanos (es como una enfermedad aquí en este país), y siempre escriben con una especie de odio contra todos quienes no apoyen ciegamente — en un estado de zombiísmo esclavista avanzado — al actual jefe de Estado venezolano … o sea … su audiencia no habría repentinamente milagrosamente cambiado ya que su manera de escribir no ha cambiado, entonces, ¿de dónde exactamente añadirían más lectores para compensar con la baja en el número de lecturas después del bloqueo? Todo esto me llevó a pensar que en algún momento yo debería intentar hacer lo que yo personalmente creo que esos escritores hacen para mantener un alto nivel de lecturas (famosidad) a pesar del bloqueo, y eso es precisamente lo que hice, finalmente, ayer, después de haberlo estado pensando desde el 2019, hice esa prueba. Gracias por su comprensión. LA PRUEBA 1- Primero, me aseguré de escribir de la misma manera, sin nada nuevo, nada que generaría un incremento repentino en el número de lectores, como por ejemplo, cuando uno menciona nombres en el título, lo cual [siempre] atrae más lecturas. 2- Segundo, me aseguré de escribir otro artículo con el mismo título de «Titular del día,» lo cual ha establecido que el número de lecturas para ese tipo de artículo solo genera un promedio de unas 500 lecturas en las primeras 24 horas, de lo cual no me quejo (tomando en consideración el bloqueo). 3- Tercero, quise escoger un tiempo para hacer la prueba donde no tendría que competir con ninguno de ellos por el primer puesto en la sección de los autores más leídos del día en la parte superior a la derecha de la página de Aporrea. Entonces, eso es lo que hice, para probar, finalmente (es que no me gusta hacer esas cosas). LOS RESULTDOS Ayer Aporrea me publicó ese artículo (el titular, arriba), y esperé un tiempo para ver si el número de lecturas aumentaba como siempre, donde, desde el bloqueo, mis artículos son generalmente leídos unas 100 veces en la primera hora, después las lecturas bajan a alrededor de 70 lecturas por hora, y así progresivamente hasta llegar a unas 20 o 30 por hora, lo cual normalmente culmina en unas 500 a 700 lecturas en 24 horas dependiendo del tema, o dependiendo si le habría agregado nombres al título. Después de haberme asegurado que el número de lecturas progresaba normalmente, empecé a abrir y a cerrar mi artículo una y otra vez, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, unas 1500 veces sobre un periodo de 12 horas, o sea, le hice clic a mi artículo alrededor de 1500 veces, y eso le repetí hasta las 2 de la madrugada antes de acostarme a dormir cuando el número de lecturas llegó a 2160, o sea, solo tuve 660 lecturas reales de mi artículo (2160 – 1500 = 660), lo cual sería normal para ese tipo de artículo. Llegué a ser el autor número 1 más leído del día en Aporrea en menos de 3 horas, lo cual, si fuera real y no un montaje (una prueba), sería espectacular, así sí que yo sería el escritor más famoso de toda Venezuela, pero no, no lo soy, porque soy honesto, no soy una rata. En la mañana al despertar, chequeé el número de lecturas que habría ocurrido entre las 2AM y las 7AM, y el total era de 2230, o sea, mi artículo fue leído solamente 70 veces en esas 5 horas, lo cual tiene sentido, entonces lo dejé así, sin darles más clica a mi artículo, y de hecho, esa tendencia de 20 o 30 lecturas siguió así hasta cumplir las 24 horas (en este momento, a las 22 horas, es de 2314 lecturas, 84 lecturas más que esta mañana), lo cual tiene sentido ya que así funcionan mis artículos, o sea, no soy tan famoso como esos otros escritores quienes aquí en Aporrea usan regularmente esta táctica subversiva para hacerse famosos al ser siempre visto (lo cual es una fachada) como el autor más leído de Aporrea. Sí señor, así son las cosas. CONCLUSIÓN Cómo ustedes pudieron ver con esta prueba, es posible y fácil de ser famoso usando solo tácticas subversivas, pero para hacerse famoso así, hay que ser deshonesto. Uno podría escribir cualquier cosa, y solo hacerle clic a su propio artículo, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic, clic … y así hacerse fraudulentamente famoso como yo lo fui aquí en Aporrea durante 24 horas entre ayer y hoy. Sí señor. Así funciona la famosidad política venezolana, así funciona ese mundo oscuro y secreto maquiavélico de la sucia y baja politiquería venezolana, precisamente así cómo lo explicó muy bien Luz Caraballo aquí en uno de sus artículos. Sí señor, esa fue mi prueba. ADDENDUM Desde esta mañana he estado recibiendo informaciones sobre la reciente tragedia en Argua , desde la misma gente que ha tenido que vivirla. Esta es una tragedia que ellos me dicen pudo haber sido evitada o reducida en intensidad si los gobernantes de este país — incluso el actual jefe de Estado venezolano — hubieran estado haciendo su DEBIDO trabajo, pero no lo hicieron, ni tampoco escucharon ni estuvieron dispuestos a escuchar nada, más bien, me cuentan que los gobernantes en todos los niveles estaban acusando a los pobladores de exagerar la precariedad de la situación. Me dicen (y me mandan fotos y videos) que hacía tiempo que ellos los pobladores habían estado advirtiendo del peligro, pero que A NADIE, ni al actual jefe de Estado venezolano, les importaba un ______ el hecho de que pudiera ocurrir una tragedia, la cual ocurrió, y ahora frente a las cámaras, esos mismos gobernantes de __________ andan caminando lado a lado con las víctimas como si a ellos les importara un _________. Sí señor, esta es la Venezuela bajo el mando del actual jefe de Estado venezolano, el cual yo personalmente considero pero no acuso todavía de ser un criminal que ha sido directamente responsable por crímenes de lesa humanidad. Saben, cuando vi la foto del actual jefe de Estado venezolano caminando entre las víctimas como si a él le importara un ________ esa gente, sentí el nivel de rabia e de indignación más alto que jamás había sentido en mi vida, tanto así que casi llamé a mi esposa para que ella me dé el permiso para morir en nombre de esas víctimas. Bueno … Las noticias me estaban llegando de todos lados, pero, ¿saben qué?, ahora, así desde la nada, así cómo le está pasando a Aporrea con el bloqueo, ahora, así de repente, las líneas telefónicas están totalmente caídas en mi sector, no puedo hablar con nadie por teléfono ahora, nada. Es como si estuvieran tratando de impedir que salgan las noticias de la verdad de cómo el actual Estado venezolano y el actual jefe de Estado venezolano permitieron que ocurra esta tragedia. Este «apagón» comunicacional me recuerda el año 1992 cuando ocurrió en intento del golpe de estado. ¿Estaría ocurriendo actualmente un golpe de Estado aquí en Venezuela? ¿O será que están haciendo algún ensayo, aprovechando esta tragedia para hacerlo? Esto fue escrito a las 2:30 PM del día miércoles, 12 de octubre del 2022, día de la resistencia Indígena contra la colonización que el actual jefe de Estado venezolano ha desgraciadamente reinstaurado en nuestro país.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com