«Tiene las competencias para ser director»: El blindaje de La Moneda a Valenzuela ante críticas y condiciones de la oposición

Entornointeligente.com /

Una férrea defensa ha realizado el Gobierno en favor de Nicolás Valenzuela Levi , en medio de las críticas que ha recibido y las condiciones puestas por Chile Vamos ante su nombramiento como parte del directorio del Metro.

A Valenzuela se le cuestiona por un tuit publicado en 2019, en el marco del estallido social, donde señala: «Evadir, no pagar, otra forma de luchar. #EvasiónMasiva». Mensaje por el que la oposición rechazó su designación y pidió su salida, condicionando el apoyo de la coalición a las partidas para el Metro establecidas en el Presupuesto 2023.

En ese contexto, este jueves los ministros de Transportes, Juan Carlos Muñoz, y de Interior, Manuel Monsalve, volvieron a blindar a Valenzuela de las críticas.

«Hoy él es profesor de la Universidad Santa María, para lo cual tuvo que ganar un concurso que la universidad falló. Es decir, yo creo que tiene las competencias para poder ser director del Metro, aunque entiendo el punto político que se está haciendo respecto de los tuits que él pudiera haber hecho tres años atrás», manifestó el titular de Transportes durante la discusión de la subcomisión mixta de Presupuestos, donde esta jornada se revisaron justamente las partidas específicas de la cartera.

Posteriormente, en punto de prensa, Muñoz reiteró su defensa hacia el directivo y afirmó que «efectivamente hubo un punto político que se hace respecto de la llegada de Nicolás Valenzuela, pero creo que en este caso es más bien lo otro. Es importante efectivamente que se haga el punto político, pero (se debe) poner el foco en lo que es más relevante, que son la continuidad de los servicios».

Asimismo, descartó que la permanencia de Valenzuela en el cargo esté en duda. «La continuidad de un director del Metro no me corresponde a mí , sino que a mi lo que me corresponde es poder gestionar que los recursos que estamos solicitando tengan un debido fundamento, que estén alineados con un buen nivel de servicio y uso eficiente de los recursos», subrayó.

En tanto, Monsalve, en diálogo con CNN Chile, expresó que «a los directores del Metro hay que jugarlos por su conducta en el rol y responsabilidad que hoy día tienen. Y nosotros por supuesto hemos nombrado personas que esperamos estén a la altura de las responsabilidades que hoy día tienen en un servicio de transporte que moviliza a cerca a más de dos millones de personas por día».

«Les digo a los parlamentarios de Renovación Nacional que en democracia el debate es completamente legítimo, ellos pueden tener un cuestionamiento respecto a una opinión que alguien emitió, a esta altura, hace tres años atrás. Esa persona hoy día tiene un rol y lo que yo creo que es bueno para el país exigirle a las personas que cumplen un rol, que lo hagan con responsabilidad, que lo hagan con eficiencia, que lo hagan con eficacia, que lo hagan con transparencia y creo que esas son las exigencias que hay que hacerle a las autoridades», puntualizó.

Muñoz y Monsalve se sumaron así a los dichos emitidos ayer por la ministra vocera, Camila Vallejo, quien aseguró que «el miembro del directorio de Metro es una persona con una trayectoria destacada , un profesionalismo tremendamente relevante en materia de transporte sustentable, pensando en las ciudades y que va a ser un tremendo aporte en el Metro por su trayectoria, su experiencia, sus principales preocupaciones y en eso el Gobierno no va a retroceder».

«Lo que he sostenido es que aquí no vamos a condenar en ningún caso la posibilidad de que organismos del Estado o del mismo Gobierno cuenten con profesionales con importante trayectoria por haber apoyado en un contexto específico la manifestación social», acotó.

Por su parte, Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática (RD), partido oficialista y del que es militante Valenzuela, también salió a respaldar a su correligionario.

«Es un destacado académico (…) que obviamente hizo expresiones en sus redes sociales personales de aquel contexto y me parece que esa explicación es suficiente», sostuvo.

Sobre la petición de la oposición, el senador la calificó como una «exageración». «Quien toma la decisión de ratificar o no a un miembro del directorio de una empresa del Estado no es la derecha, es el Gobierno y la explicación que ha dado mí en lo personal y como presidente Revolución Democrática me deja satisfecho por tanto está todo el respaldo del partido a su desempeño como director del Metro», puntualizó ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com