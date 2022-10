Testimonios de la tragedia en Las Tejerías: «La mitad de mi casa se perdió»

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El trágico suceso en el poblado de Las Tejerías, en el estado Aragua, marcó la vida de sus habitantes. Nataly Matos , residente del lugar, compartió su testimonio tras vivir el deslave: » La mitad de mi casa se perdió «.

En entrevista con Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio, Matos expresó que lo más importante para ella es dar con el paradero de su madre quien se encontraba sola en la vivienda cuando las fuertes precipitaciones se registraron en la localidad.

Por más de 34 años vivió en la zona y jamás se esperó algo parecido. Comentó que se encontraba en el pueblo cuando las fuertes lluvias comenzaron , esperaba que el aguacero disminuyera para trasladarse a su hogar. «Primera vez que vemos algo como esto a pesar que en otras ocasiones hemos tenido problemas con la quebrada, pero no de esta magnitud «,dijo.

« Le hice varias llamadas a mi mamá, en una me decía que la quebrada se estaba metiendo a la casa que me tenía que quedar aquí, se caía la llamada, intentaba llamarla y no caía, a las 6:35pm me dice que ya estaábamos perdiendo los corotos que estaba muy fuerte» , expresó.

A las 7: 15 pm logró comunicarse por última vez con su madre y le comentó que estaba montada en la cocina, pero el agua estaba muy alta.

« Salí de la casa donde estaba, cuando llegué casi en la entrada veo lo fuerte del agua que bajaba y no pude pasar, tuve que esperar casi media hora más para poder subir a mi casa e intentar rescatarla y no pude».

Afirmó que ha acudido a los distintos hospitales y entes gubernamentales, pero no localiza a su madre. La señora Rita Moreno, tiene 58 años es de piel blanca, cabello corto y robusta. « Yo agradezco mucho a los que nos están ayudando a limpiar mi casa y a dar con mi mamá, entramos de día cuando hay luz, está lloviendo mucho arriba en las montañas» .

