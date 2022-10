Sigue la batalla â» El mensaje de Miguel Mawad para su ex Aleska Génesis (+captura)

Entornointeligente.com /

El empresario venezolano al parecer sigue con el toma y dame con su ex pareja la modelo venezolana Aleska Génesis. La polémica entre la ex pareja no para, y luego de que el empresario emitiera una demanda contra Aleska por violencia doméstica, el artista sigue arremetiendo en su contra a través de las redes sociales, publicando a través de sus historias de Instagram el mensaje « Querido Karma tengo una lista de personas que olvidaste».

Cabe destacar que, Mawad fue hasta la Corte de civil y de familia de Miami donde introdujo los documentos de la demanda y la orden de restricción que puso en contra de la modelo, tras revelar imágenes donde sale con rasguños y moretones en la cara que supuestamente les propinó Aleska durante una acalorada discusión.

Aunque no se sabe cómo va la batalla legal, lo último que Miguel dejó saber fue que presentó el documento el 20 de septiembre donde pidió al juez una orden de restricción contra Aleska para él, su familia directa, su lugar de trabajo y sus personas más allegadas.

Finalmente, aunque al parecer el empresario ha vuelto con su ex pareja la actriz venezolana Gaby Espino , con quien se le ha visto saliendo estos últimos días, aún no se olvida de su impasse con Génesis.

