Organizar unas vacaciones o una escapada con amigos o familia puede resultar una tarea complicada, especialmente si el grupo es muy amplio. Primero toca cuadrar la fecha, destino y después elegir hotel o casa rural.

Si sois muchos, sin duda la casa rural es la mejor elección, ya que se puede disfrutar de una convivencia de 24 horas todos juntos. Una casa rural es perfecta para alejarse del bullicio , pero a la vez permite total libertad de horarios y ruidos. Si tienes dudas y todavía no tienes claro dónde alojarte, te damos diferentes razones por las que organizar las vacaciones en casas rurales puede ser mucho más divertido que ir a un hotel.

En un hotel tienes horarios limitados para las diferentes comidas y actividades, frente a la casa rural que puedes desayunar, comer o cenar cuanto te plazca. Acudir a una casa rural supone que puedes organizar unas vacaciones o una escapada numerosa, con amigos o familia, en grupo. Os podéis juntar un número amplio de personas en un mismo espacio, personas que no vemos tanto como querríamos. Comer y cenar todos juntos, jugar, bailar, cantar en un karaoke y todo sin mirar el reloj… Sin embargo, en los hoteles todos estos planes es mucho más complicado, por no decir imposibles. Pasar 24 horas juntos es una de las grandes ventajas. Un alojamiento rural es perfecto para una escapada en familia. Los más pequeños tendrán muchísimo más espacio para disfrutar con libertad, gritar, correr y jugar sin molestar a nadie. Disfrutar de actividades al aire libre y poder así aprovechar de la naturaleza en todo su esplendor La tranquilidad es uno de los grandes atractivos de las zonas rurales. Puedes disfrutar de vuestra propia fiesta privada hasta altas horas que nadie te va a molestar por la mañana. Las casas rurales suelen estar aisladas en el campo, por lo que vas a poder descansar y desconectar de tu día a día. Como el presupuesto también hay que tenerlo en cuenta, las casas rurales suelen más económicas que los hoteles. Y si tienes mascota, aunque cada vez hay más hoteles que admiten perros, las casas rurales son espacios Pet friendly. El Binahia se encuentra en Arráyoz y ofrece una terraza. El establecimiento está a 45 km de Hondarribia

PVP en Kayak 500,00€ Casa Rural Spa El Molino De Alcuneza

PVP en Kayak 253,00€ Caserío Kanpoeder. Precio de habitación por noche

PVP en Trivago 43,00€ El Alma Del Colmenar. Casa/apartamento entero para 11 huéspedes con 6 dormitorios y 3 baños.

PVP en Trivago 750,00€ Dos pueblos para descubrir cerca de Madrid El otoño es una estación fantástica para realizar viajes y escapadas. Todavía se puede aprovechar el buen tiempo y las altas temperaturas para hacer una escapada romántica con tu pareja, un reencuentro divertido con amigos o la familia.

En Trendencias El pueblo más bonito de Madrid se llama Chinchón, se ve en un día y su Plaza Mayor tiene mucho encanto Uno de los planes más apetecibles es disfrutar de un fin de semana o unos días con amigos o familia en una casa rural. En la sierra de Madrid hay una gran variedad de propuestas, perfectas para desconectar de la ciudad. Destinos con encanto gracias a sus paisajes idílicos e impresionante gastronomía. Hoy os hablamos de Chinchón y

Chinchón A 45 kilómetros de Madrid capital, Chinchón es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid. Y es que solo por su medieval Plaza Mayor, considerada una de las bellas del mundo, ya merece la pena la visita.

Paje, 7, 28370 Chinchón, Madrid (Provincia). telf: 687 317 866. 85 euros la noche.

PVP en Kayak 85,00€ El Escorial El Escorial es uno de los mejores destinos desde Madrid, ideal para pasar un fin de semana. Una opción donde tienes mucho que visitar como el magnífico Real Monasterio (Monumento Histórico-Artístico desde 1931 y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial desde 1984), los jardines de la Casita del Príncipe, Jardín de los Frailes, Mirador del Parque Adolfo Suárez o el bosque de la Herrería y Silla de Felipe II. Todo acompañado de una gran propuesta gastronómica. Si te apetece hacer una ruta, la del Monte Abantos es la mejor.

Esta casa de vacaciones dispone de 5 habitaciones, y tiene wifi gratis y patio. Los huéspedes podrán disfrutar de alberca privada y otras comodidades.

