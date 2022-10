¿Quiénes son elegibles y quiénes no en el nuevo programa migratorio para venezolanos en EE.UU.?

Entornointeligente.com /

EFE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) lanzará un nuevo programa dirigido a los migrantes venezolanos que buscan entrar a Estados Unidos y devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera ilegalmente.

El programa para los venezolanos es similar al enfoque que la administración tomó hacia los ucranianos a principios de este año. Tendrán que presentar una solicitud, tener un patrocinador en EE.UU. y someterse a exámenes de detección y verificación, así como vacunas completas.

Estas son las claves del programa de migración a los venezolanos 🔵 ¿En qué consiste el programa de migración organizada? El plan de migración ordenada para venezolanos pretende servir como un proceso ampliado y más ordenado para la migración de venezolanos a Estados Unidos. Si los inmigrantes cumplen con los criterios, entonces serían puestos en libertad condicional en EE.UU. con la capacidad de trabajar también legalmente en el país.

Con este programa un ciudadano venezolano podrá ingresar legalmente a Estados Unidos si una persona u organización en ese país respalda la petición del solicitante. Esta persona ingresará a Estados Unidos vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio, dice un comunicado de la Secretaría de Exteriores de México.

Este programa prioriza la entrada a Estados Unidos por vía aérea y no a través de la frontera con México. Esto con el fin de desincentivar la migración irregular y «el tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad al cruzar la región», dice el comunicado.

🔵 ¿Quiénes son elegibles y quienes no lo son para este proceso? Según los criterios del DHS, el proceso aceptará únicamente a los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y NO se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos.

Es necesario que los venezolanos tengan a un patrocinador, puede ser una persona natural o una organización en Estados Unidos, que respalde la solicitud del solicitante, quien de ser admitido únicamente podrá entrar al país vía aérea, no por vía terrestre, dice el DHS. Cuando esté en el país podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente.

Serán elegibles para residir temporalmente en Estados Unidos y solicitar un permiso de trabajo los venezolanos que:

Tengan un patrocinador en Estados Unidos que le brinde apoyo financiero y «de otro tipo», dice la página web del DHS sin especificar qué otro tipo de ayuda. Pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública. Tener vacunas completas y otros requisitos de salud pública.

🔵 No son elegibles los venezolanos que: Fueron expulsados de EE.UU. en los últimos cinco años. Cruzaron la frontera de Estados Unidos de manera ilegal después del anuncio del 12 de octubre. Cruzaron de manera irregular a Panamá o a México después de la fecha del anuncio. Quienes sean residentes permanentes en otro país que no sea Venezuela o tengan doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, o actualmente tenga estatus de refugiado en cualquier país. Que no tengan vacunas u otros requerimientos de salud pública. Los venezolanos que están actualmente en territorio mexicano «deberán comprobar su ingreso a México» previo al 12 de octubre para «solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos», dice el comunicado de la SRE de México.

«Aquellas personas que ingresen a México a partir del día de hoy (12 de octubre de 2022) no podrán presentar su solicitud desde nuestro territorio nacional», agrega.

🔵 ¿Desde cuándo podrán inscribirse los patrocinadores? El DHS dice en su página web que muy pronto habrá más información disponible sobre dónde podrán inscribirse los patrocinadores, ya sean empresas o personas. Puedes visitar el sitio web del programa para estar atento a más datos en: www.uscis.gov/Venezuela

🔵 ¿Cuántas visas estarán disponibles para los venezolanos? Las autoridades de Estados Unidos comenzarán a gestionar el acceso de 24.000 migrantes venezolanos por vía aérea.

«Los venezolanos aprobados a través de este proceso serán autorizados caso por caso para viajar a Estados Unidos por vía aérea directamente a un puerto de entrada interior, aliviando así la presión en la frontera. Una vez en Estados Unidos, serán elegibles para solicitar una autorización de trabajo», dice un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

🔵 ¿Qué papel jugará México en este nuevo plan? México aún tendrá que trabajar para contener a los miles de migrantes que en busca de ir a Estados Unidos llegan al país, por lo que anunció que «continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias».

El capítulo 42, credo bajo el gobierno Trump, permitió a las autoridades expulsar de EE.UU. rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres y se ha extendido varias veces. Bajo el Título 42, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) prohíbe la entrada de ciertas personas que «potencialmente representan un riesgo para la salud». Ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de «eludir las medidas de detección médica».

El programa llega en medio de una afluencia de inmigrantes de esas nacionalidades en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que agota los recursos federales y de las ciudades fronterizas. En agosto, 55.333 migrantes encontrados en la frontera eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua, un aumento del 175% desde agosto pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional.

México anunció que EE.UU. aumentó la capacidad de movilidad laboral para la región y otorgará 65.000 visas de trabajo H2-B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas, de las cuales 20 mil estarán destinadas para personas de Centroamérica y Haití. Esto además de las visas para los venezolanos.

