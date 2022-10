Queen publica una canción perdida con la voz de Freddie Mercury (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Queen ha publicado una canción perdida con la voz de su difunto líder Freddie Mercury.

Face It Alone se grabó originalmente durante las sesiones de estudio de la legendaria banda de rock para su álbum de 1988 The Miracle.

Pero el tema fue uno de los que no se incluyó en el corte final, por lo que nadie lo había escuchado nunca, hasta ahora.

Fue redescubierta cuando el equipo de la banda escuchó los archivos de Queen para trabajar en la próxima reedición del álbum.

El baterista Roger Taylor dijo que era una «pequeña joya de Freddie que habíamos olvidado», añadiendo: «Es maravilloso, un verdadero descubrimiento. Es una pieza muy apasionada».

Trágicamente, Freddie murió en 1991 a la edad de 45 años, un día después de revelar públicamente que le habían diagnosticado SIDA.

Hablando del tema redescubierto, el guitarrista de Queen, Brian May, dijo: «Estoy contento de que nuestro equipo haya podido encontrar este tema.

Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro, sí, Deacy [el bajista John Deacon] también está ahí, trabajando en el estudio en una gran idea de canción que nunca llegó a completarse… hasta ahora».

La banda de rock -que se encuentra entre las más exitosas de todos los tiempos- se formó en 1970 con Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon.

Algunos de sus mayores éxitos son la icónica Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Another One Bites The Dust y Don’t Stop Me Now.

La llegada de la nueva canción se adelanta a la reedición, el 18 de noviembre, del 13º álbum de la banda, The Miracle, publicado por primera vez en 1989.

El álbum, que incluía los temas I Want It All, Breakthru y The Invisible Man, alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido.

Ahora estará disponible en un formato de caja de edición de coleccionista de ocho discos.

Entre sus contenidos, el set ampliado incluye The Miracle Sessions, un disco de más de una hora de grabaciones inéditas que incluye seis canciones inéditas.

También incluye los intercambios hablados de la banda en los estudios de Londres y Montreux, que ofrecen una ventana reveladora al proceso creativo de los cuatro miembros y a sus relaciones personales.

De haber vivido, Freddie Mercury habría cumplido 76 años el 5 de septiembre de este año.

Su pareja de muchos años, Jim Hutton, reveló que la estrella del rock fue diagnosticada de sida en 1987, cuatro años antes de anunciarlo al público.

A pesar de estar enfermo, dijo a sus compañeros de banda: «Quiero seguir haciendo música todo el tiempo que pueda».

Así que Queen siguió haciendo música hasta la muerte de Freddie el 24 de noviembre de 1991.

El guitarrista de Queen, Brian May, dijo que toda la banda «acordó negarlo para proteger a Freddie» si alguna vez se les preguntaba sobre su enfermedad.

ENLACE ORIGINAL: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/rock-band-queen-release-emotional-28229235

VEA TAMBIÉN: Madonna y su impactante belleza: Así lucía hace 43 años » EntornoInteligente

Entornointeligente.com