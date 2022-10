PS corrige diploma do governo e assegura controlo da PJ na Europol e Interpol

Entornointeligente.com /

O Partido Socialista (PS) corrigiu a proposta de lei do Governo que transfere os gabinete da Europol e da Interpol da Polícia Judiciária (PJ) para o Sistema de Segurança Interna (SSI), onde está concentrada a cooperação policial internacional.

Depois de ter sido aprovado na generalidade, apenas com os votos a favor do PS – todos os outros partido votaram contra – nesta quarta-feira a bancada socialista apresentou propostas de alteração para serem votadas na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

De acordo com a nova redação para a restruturação do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial Internacional (PUC-CPI), a que o DN teve acesso, fica estabelecido na Lei de Organização e Investigação Criminal que compete ao secretário-geral do SSI designar a chefia destes gabinetes, «a qual é exercida por um quadro da Polícia Judiciária».

Paralelamente, na Lei de Segurança Interna , fica assegurado que «a chefia do Gabinete Europol e Interpol compete, por inerência, ao Coordenador de Gabinete da Polícia Judiciária».

A votação foi, porém, adiada, a pedido do PSD . A deputada Paula Cardoso aponta «duas razões» para tal decisão: «as propostas a serem discutidas em comissão devem ser-nos enviadas com pelo menos 24horas de antecedência, o que não aconteceu. A proposta em causa chegou-nos ontem (terça-feira) pelas 18h30m. Além disso foram pedidos pelo próprio PS pareceres escritos a várias entidades que ainda não chegaram à comissão e que são essenciais para a análise da proposta».

Paula Cardoso admite que as propostas de alteração do PS «melhoraram um pouco a lei» , mas que terá de ser «discutido quando» tiverem «os pareceres». «Estamos a analisar as questões de constitucionalidade que ainda me parecem comprometidas. Aguardamos os pareceres para complemento da análise», sublinhou.

O PUC-CPI é uma estrutura exigida pela União Europeia a todos os estados-membros, para facilitar a cooperação policial internacional entre as várias autoridades externas e internas. Só Portugal o instalou no SSI – por ser a única entidade onde têm assento todas as polícias de diferentes ministérios.

Mas quando se tratou da transferência dos gabinetes da Europol e da Interpol, principalmente no primeiro caso por envolver, na maioria dos casos, informações em investigação criminal da PJ (crimes económico financeiros, tráficos, etc.), o facto desta estrutura estar na dependência direta do primeiro-ministro suscitou apreensões, incluindo a procuradores e aos inspetores da PJ , que se pronunciaram através dos respetivos sindicatos.

Em entrevista ao DN , o secretário-geral do SSI, Paulo Vizeu Pinheiro , já tinha garantido que seria sempre a PJ a assumir a gestão desses gabinetes e que isso ficaria definido em decreto-lei, mas o Presidente da República veio avisar que tal não era suficiente.

Marcelo queria garantias de que no novo diploma ficaria consagrado que era a PJ que se manteria no controlo, avisando que poderia remeter o documento para o Tribunal Constitucional.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu enviar esta proposta do Governo para o Tribunal Constitucional «se tiver alguma dúvida» de constitucionalidade.

O Presidente quer salvaguardar que uma vez o diploma em vigor não sejam suscitadas questões de inconstitucionalidade em matéria de separação de poderes e por isso quer que fique claro nesta alteração à LOIC e à LSI que só a PJ tem acesso a matérias de investigação criminal. «Tem de ficar garantido na lei», sublinhou na altura ao DN fonte de Belém.

Entretanto, antes de ser conhecida a correção do PS, numa carta enviada ao governo português a 27 de setembro e que veio nesta quarta-feira a público , a comissão de Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Internos do Parlamento Europeu expressou «preocupações» sobre a situação, e colocou a hipótese de «risco de interferência política ou acesso indevido a informações sobre investigações criminais em andamento».

O PUC-CPI é «o centro operacional responsável pela coordenação da cooperação policial internacional, que assegura o encaminhamento dos pedidos de informação nacionais, a receção e a difusão nacional de informação proveniente das autoridades estrangeiras, a transmissão de informação e a satisfação dos pedidos por estas formulados».

Integra o Gabinete Nacional SIRENE, a Unidade Nacional da EUROPOL, o Gabinete Nacional da INTERPOL, o Gabinete de Informações de Passageiros, a coordenação dos oficiais de ligação nacionais e estrangeiros, a coordenação dos Centros de Cooperação Policial e Aduaneira e dos pontos de contacto decorrentes das Decisões Prüm.

