«No nos debemos obsesionar», dice Tebas sobre Mbappé y Haaland

La expectativa que se generó durante el pasado mercado de verano en torno la posible llegada de Kylian Mbappé y Erling Haaland a LaLiga aún genera interés y eco. Sin embargo, el presidente Javier Tebas considera que el máximo circuito del futbol español tiene en sus filas a jugadores de primer nivel con los que no se echa en falta a los que no llegaron durante la pasada ventana de transferencias.

Mbappé se negó a unirse al Real Madrid en el pasado mercado de verano. Getty Images «Siempre digo, preferíamos que lleguen estos jugadores, pero si no llegan, creo que tenemos grandes jugadores y demostramos que se sigue viendo muchísimo la liga española, seguimos vendiendo nuestros derechos de forma excepcional», recalcó Tebas.

«Claro que ayuda y nos gustaría, pero no nos debemos obsesionar con esto porque tenemos competimos como si fuera un premio, que es muy complicado. Luego competimos con el PSG, que hace sus trampas económicas, pero, bueno, tenemos que seguir manteniendo lo que tenemos y tenemos grandísimos jugadores. Karim Benzema es Balón de Oro, tenemos un gran despertar de Vinicius Júnior , Federido Valverde es un jugador que nadie esperaba, el rendimiento que dio la temporada pasada y esta temporada en el Real Madrid . En el Barcelona , pues, bueno, este año surgieron los Pedri , Dembélé , que parece otro, había estado cuatro años en Barcelona sin pena ni gloria y está saliendo, ¿no?, yo creo que tenemos de sobra para compensar que no estén estos otros jugadores», explicó Tebas.

El presidente de LaLiga ahondó sobre el nombre de Mbappé, quien se negó a vestir la camiseta del Real Madrid durante el verano pasado para continuar su carrera con el Paris Saint Germain , club con el que en este momento estaría fracturada su relación de acuerdo con los rumores más recientes.

¿Recibiría el madridismo al campeón del mundo en un segundo intento, sin rencores, después de su negativa en el verano?

«No tenemos que hablar de la mayoría del Madrid, claro. El madridismo recibe con gusto todo lo que es calidad y son jugadores excepcionales. ¿Duele lo que le hizo al Madrid? A lo mejor en verano, pero no creo que el madridismo no lo quiera en sus filas. El Madrid quiere siempre a lo mejor en sus filas. Y encima, ¿a qué viene?, será aplaudido, ovacionado y seguido, estoy convencido», dijo Tebas, quien recibió con sorpresa la negativa de Mbappé por unirse a LaLiga.

«Bastante. Yo creía que era un tema que ya se tenía. Se hablaba tanto y eso de que estaba todo hecho, me sorprendí bastante, pero, bueno, en el futbol pasan estas cosas».

El mandamás del futbol español no descarta, incluso, que con el saneamiento de los números en el Barcelona, el regreso de Lionel Messi sea posible en un eventual futuro.

«A Lionel Messi lo querría siempre en la liga española, la temporada que viene, la otra, mientras juegue al futbol. Por lo tanto, estaría muy bien que Messi volviese. Como se escribe tanto y tantas cosas, pues, no lo sé. Prefiero no aventurarme, sí es viable, pero es que ya no sabe si todo lo que dice es verdad. También se dice que se quiere ir del PSG. No sé, parece que el año que viene vamos a hacer overbooking entonces, no lo sé», añadió Tebas.

Por lo pronto, Tebas consideró que la competencia mayor de LaLiga está frente a los equipos de la Premier League .

«Más que enemigos, nuestros competidores, están en la Premier League, de eso no hay duda. Ellos, por mayor penetración de la televisión de pago en un mercado nacional con mucho rendimiento económico, hace que sus clubes tengan la capacidad de incorporar mayores jugadores que nosotros. Nosotros nos estamos esforzando a nivel más internacional de acercarnos y lo vamos consiguiendo poco a poco, año con año», explicó el titular del futbol español.

«Luego, en el equilibrio deportivo, económico, pues ahí estamos siempre peleando y teniendo muchos equipos en semifinales y como finalistas en competiciones europeas. Y bueno, sólo hay que recordar porque a veces nos olvidamos, en este siglo 21, la liga española lleva 37 títulos europeos entre Champions y Europa League, por 13 de la Premier League y en los últimos diez años, cerca del 60 por ciento de los títulos europeos son de la liga española. Por tanto, hay un equilibrio deportivo y económico, a pesar de que económicamente sea más potentes».

