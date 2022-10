Meloni «otimista» nas negociações para formar governo de centro-direita

Entornointeligente.com /

A líder dos Irmãos de Itália, o partido mais votado nas eleições de 25 de setembro, esteve ontem reunida com os aliados do centro-direita para discutir a composição do futuro governo. «Estamos a trabalhar, estou otimista», disse Georgia Meloni, antes do encontro com Silvio Berlusconi, da Força Itália, onde também era esperado o líder da Liga, Matteo Salvini. A nova legislatura começa oficialmente hoje, com a primeira reunião do Senado e da Câmara dos Deputados e a eleições dos presidentes de ambas as câmaras. Só depois começam as audiências do presidente Sergio Mattarella para formar o novo executivo, que Meloni deverá liderar, tornando-se na primeira mulher a ocupar o cargo em Itália.

Relacionados itália. Meloni depois de Mussolini. A Itália de volta à extrema-direita

itália. Meloni «soube ler o eleitorado» e já não há medo do «papão fascista»

O primeiro desafio do centro-direita, que tem a maioria em ambas as câmaras, é a eleição dos respetivos presidentes. Com as pastas governamentais ainda por dividir, os encontros entre os dirigentes dos Irmãos de Itália, Liga e Força Itália decorriam ontem à noite para afinar nomes, com os media a falar de uma eventual tensão no grupo.

«O partido de Salvini está ansioso para começar a trabalhar com os dossiers do Governo», i ndicaram fontes do Conselho Federal da Liga à agência de notícias ANSA. «O líder explicou que se a Liga for convocada para abordar questões fundamentais como a economia, segurança, obras públicas e autonomia, terá capacidade para o fazer, e sabemos fazê-lo», indicaram. Giancarlo Giorgetti, ministro do Desenvolvimento Económico, é o nome que se fala nas Finanças. Mas o partido também não quer desistir da pasta do Interior, que o próprio Salvini já ocupou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Berlusconi regressou ontem oficialmente ao Senado, nove anos após ter sido expulso devido a uma condenação por fraude fiscal. Chegou a falar-se do seu nome para a presidência desta câmara, mas o favorito ontem parecia ser Ignazio La Russa , dos Irmãos de Itália, que foi vice-presidente na anterior legislatura. Neste cenário, a presidência da Câmara dos Deputados seria entregue à Liga (que ontem continuava a insistir em querer liderar o Senado), com Riccardo Molinari , que era líder do grupo parlamentar.

As eleições são por voto secreto, em várias voltas. Para vencer à primeira, o novo líder do Senado tem que ter 104 votos (metade dos senadores, incluindo os oito vitalícios). O centro-direita tem 115 senadores. No segundo voto será igual, mas no terceiro basta a maioria simples dos votos dos presentes. A quarta e última votação será só entre os dois mais votados na anterior, sendo que em caso de igualdade, o senador ou senadora mais velha será eleito ou eleita.

Na Câmara, para vencer na primeira votação são precisos os votos de dois terços dos deputados, isto é, 267. O centro-direita tem 235 deputados. Na segunda e terceira votação, basta dois terços dos votantes. A partir da quarta votação, basta a maioria absoluta.

Após serem eleitos os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, segundo e terceiros cargos mais importantes do Estado, o presidente italiano, Sergio Mattarella, dá início à ronda de consultas para a formação do novo Governo – o 68.º desde a II Guerra Mundial, numa média de um novo a cada 13 meses -, que deverá ser confiado a Meloni.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com