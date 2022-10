Entornointeligente.com /

Entre los medios o documentos, generalmente utilizados se encuentran la cédula de identificación personal falsificada y las tarjetas de crédito falsas

En nuestro país se han incrementado los delitos por fraudes electrónicos, por lo que en necesario estar alertas y evitar ser víctimas. El fraude es «todo engaño o acción de mala fe ejecutada con el fin de procurarse un beneficio ilícito en perjuicio y a expensas de otro».

Entre los medios o documentos, generalmente utilizados para los fraudes electrónicos, se encuentran la cédula de identificación personal falsificada y las tarjetas de crédito falsas.

Algunos de los tipos de fraudes con tarjetas de crédito, que son más comunes, son los que se hacen con la tarjeta original, tarjeta hurtada o robada, extraviada, adulterada, utilización indebida o emitida con documento falso, doble facturación, fraude con la tarjeta antes de ser entregada al titular o después de ser devuelta, utilizada sin presencia del titular (a través del internet o telemercadeo).

Otro de los escenarios donde ocurren estafas, son el uso de cheques y tienen en común el exceso de confianza hacia compradores desconocidos y la falta de verificación apropiada antes de aceptarlo. Por lo anterior, es importante conocer con quien se hace tratos y no aceptar cheques ni transferir dinero a extraños. Observar bien el cheque recibido, las falsificaciones pueden ser difíciles de reconocer, pero se pueden identificar algunas señales de alarma, tales como: si el cheque recibido usa un papel delgado o brillante, si la tinta se borra fácilmente o si tiene fallas mecanográficas: es probable que sea un documento falso.

Los billetes falsos pueden circular de mano en mano si no se identifican a tiempo, para lo cual es necesario aprender a reconocerlos. Muchas veces la persona, al identificar un billete falso, no pone la denuncia debido a las consecuencias legales que esto podría traerle. Es muy importante saber detectar un billete falso: por medio del tacto, la textura del dólar norteamericano es porosa, tiene alto relieve. Buscar una fuente luminosa y la marca de luz y el hilo de seguridad del billete, estas marcas ni se deterioran ni se gastan. El número serial tiene un orden.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), ofrece algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes electrónicos:

Utilizar su tarjeta de crédito, en sitios web reconocidos.

No compartir su número pin con otras personas, principalmente si son desconocidos. Si va a realizar compras por internet, no utilice «firmas automáticas» en sitios bancarios o de tarjeta de crédito. Siempre tenga su cartera bien vigilada. Firme la parte de atrás de la tarjeta con una pluma de tinta negra indeleble en cuanto la reciba. Nunca lleve todas sus tarjetas, sólo la que va a utilizar. Vigile bien cuando un empleado de una tienda o restaurante, por ejemplo, utiliza su tarjeta y asegúrese que no copien su número de tarjeta de crédito. A veces, los dispositivos usados para copiar se parecen a los teléfonos móviles. Revise bien el estado de cuenta de su tarjeta de crédito, el mismo día que llega. No permita que nadie se le acerque cuando utiliza un cajero automático. Cuando retire su tarjeta de un cajero automático, verifique que sea su tarjeta. En caso de sospechar de alguna transacción no reconocida, se recomienda contactar a su institución financiera y ponerla al tanto de la situación y de esta forma dar inicio con el protocolo de seguridad.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com