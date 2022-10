Los Angeles Rams y Jalen Ramsey se rinden a la magia del mariachi

Entornointeligente.com /

Jalen Ramsey , jugador de Los Angeles Rams , se rindió a la magia del mariachi con una colaboración muy especial que unió a la NFL con la pasión de la música regional mexicana.

Después de que el año pasado Jalen Ramsey acudiera a un partido de los Rams vestido de mariachi, esta vez el jugador dio un paso más en su amistad y relación con los Mariachi Rams, que es la banda oficial de mariachi de la franquicia angelina que actúa durante los partidos en casa en el SoFi Stadium de Los Angeles (EE.UU.)

Así, en un video facilitado este miércoles por los Rams se ve a Ramsey diseñando e ideando desde cero unas sudaderas especiales para los Mariachi Rams que combinan la tradición de los mariachi con la modernidad de la NFL .

Jalen Ramsey , en colaboración con los diseñadores latinos Paisaboys, creó estas sudaderas blancas con referencias a los Rams , a la música mariachi y al número 5, que es el dorsal del jugador.

Finalmente, Ramsey pudo ver cómo les quedaban estas sudaderas a los Mariachi Rams justo antes del partido que disputaron los Rams el pasado domingo frente a los Dallas Cowboys .

En el video difundido por su equipo, Jalen Ramsey explicó que, cuando llegó a Los Angeles (EE.UU.) , quiso «abrazar la cultura y la atmósfera» de una ciudad que tiene un componente latino fundamental y muy importante.

Además, Ramsey destacó como «único» que los Rams tengan su grupo oficial de mariachi y dijo que con gestos como el traje de 2021 o la sudadera de este año quiere «arrojar luz» sobre lo que hacen estos músicos.

Por último, los Mariachi Rams le devolvieron el favor a Jalen Ramsey regalándole una guitarra firmada.

Vigentes campeones del Super Bowl , los Rams (2-3) han empezado su defensa del título con claroscuros y este domingo se medirán en el SoFi Stadium a los Carolina Panthers (1-4).

