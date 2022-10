La influencer Marianyyaa se abrió un OnlyFans y las redes estallaron por su contenido

Entornointeligente.com /

A través de su cuenta en Twitter, la creadora de contenido compartió el link de su nuevo perfil de OnlyFans con el mensaje «sin más preámbulos». Seguidamente sus seguidores, quedaron boquiabiertos al revisar los requisitos para suscribirse.

Sin más preámbulos: https://t.co/FsDuN9CI7K ?? pic.twitter.com/yDBRwzFm2i

— Marian y YA! (@marianyyaa) October 12, 2022

De acuerdo con el perfil en Onlyfans de Maryanyyaa, la suscripción mensual tiene un valor de 19 dólares lo que desató un poquito de alboroto.

Mi mamá muerta de risa por todos los comentarios absurdos de la gente, como si mi ONLY o mi cuerpo fuera de ustedes. Si tu quieres desnudarte por 5$ esta perfecto, muy tu peo. Si a mi me sale del forro ponerlo a 19$ y no mostrar la churupita también esta perfecto y es mi peo ??

— Marian y YA! (@marianyyaa) October 13, 2022

LINK ORIGINAL: La Patilla

