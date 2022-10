Hans Joachim Schellnhuber. «Provavelmente passaremos os dois graus de aquecimento global por volta de 2050» 

Entornointeligente.com /

É uma das figuras mais destacadas a nível global na área das alterações climáticas. Fundador e Diretor Emérito do Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, Hans Joachim Schellnhuber (conhecido no meio académico como John Schellnhuber) foi conselheiro da chanceler alemã Angela Merkel, da ONU, do Papa Francisco. Físico teórico, foi um dos proponentes da meta de dois graus de aquecimento global como o limite a partir do qual o clima poderá entrar num ciclo de mudanças irreversíveis. Uma meta que já não considera possível para as próximas décadas e que o levou ao que diz ser a «melhor ideia» que teve nos últimos 30 anos: um novo movimento Bauhaus, para pôr o setor da construção – 40% das emissões de gases com efeito de estufa a nível mundial vêm do ambiente edificado – a contribuir com «emissões negativas».

Lançou a ideia de que o aumento da temperatura média global não deve ultrapassar os dois graus, sob pena de termos alterações irreversíveis e fenómenos extremos. Esta meta ainda é possível?

Fui membro do Conselho Consultivo alemão sobre alterações climáticas, que foi criado em 1992. Dois anos depois Ângela Merkel tornou-se ministra do Ambiente da Alemanha. Na primeira COP [conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas], em Berlim, em 1995, propusemos a meta dos dois graus. É o que eu chamo um triunfo trágico: um triunfo porque em 2015, em Paris, isto tornou-se finalmente uma «lei» internacional que quase 200 países subscreveram; a parte trágica é que se o tivéssemos adotado em 1995 teríamos conseguido ficar abaixo dos dois graus. Eu sou físico, tenho que olhar para as leis da natureza e fazer os cálculos: a possibilidade de não ultrapassarmos os dois graus… diria que é de 1% ou 2% apenas. Teríamos que reduzir as emissões globais em cerca de 6% ao ano nos próximos 30 anos. Isso aconteceu em 2020, com a crise de covid, teríamos que repetir esta situação excecional todos os anos, ninguém acredita que isso seja possível. E agora, com a guerra na Ucrânia, teremos um retrocesso. Não vejo como podemos evitar o aumento de dois graus.

Subscrever Ficaremos em quanto?

Na minha perspetiva passaremos seguramente 1.5 graus e, atendendo à situação atual no mundo, provavelmente passaremos os dois graus de aquecimento global por volta de 2050 – com 2.2 ou 2.3 graus de aquecimento. O que digo é o seguinte: precisamos de ficar tão perto quanto possível dos dois graus e teremos que trabalhar para voltar abaixo desta fasquia, a 1.5. Se ultrapassarmos este limite apenas por algumas décadas provavelmente ainda poderemos evitar o pior no sistema climático. Se conseguirmos regredir, nem tudo estará perdido. Foi por isso que criei uma nova iniciativa, um novo movimento Bauhaus na Europa. A ideia é que podemos ter «emissões negativas» [de gases com efeito de estufa] construindo as nossas cidades com madeira, bambu, barro, materiais orgânicos. Através da fotossíntese retiramos carbono da atmosfera, podemos compensar estas emissões históricas e fazer um caminho de regresso. Mas isto é um projeto a longo prazo, provavelmente demorará 200 anos.

Não é uma ideia utópica, quando grande parte da população mundial vive em cidades e se concentra em grandes metrópoles?

É precisamente por isso que é possível. No futuro, as maiores construções serão feitas em África, onde praticamente toda a arquitetura pode ser feita com materiais orgânicos. O problema é se imitarmos as nossas formas de construção, que destroem o clima – com aço, alumínio, plástico. Nesse caso tudo estará perdido. O que propomos [na organização não governamental Bauhaus Earth] é uma coisa muito prática: na maioria dos países pode usar-se materiais renováveis na construção. Isto cria bons espaços para viver, é mais barato do que importar cimento, e tem o efeito de estabilizar a engenharia do clima. Na verdade, é a melhor ideia que tive em 30 anos para os problemas climáticos. É o contrário de uma ideia utópica, é a mais prática das ideias. Pode sempre perguntar-me: então e os incêndios? E as térmitas? E a estabilidade? São problemas técnicos que podem ser resolvidos. Temos a visão de um ambiente melhor, mais bonito, mais sustentável, mais inclusivo e que traz o benefício de podermos limpar a atmosfera. É a melhor forma que vejo de fazer o caminho de regresso de um aumento de dois graus para 1.5.

Atendendo à atual situação global, à guerra na Ucrânia, os problemas de fornecimento de energia à Europa, o combate à crise climática vai regredir?

Em épocas de transformação muitas vezes temos de seguir a direção errada, para depois poder voltar à direção certa. A guerra que Putin infligiu à Ucrânia, uma coisa terrível, tanto sofrimento… Ninguém sabe se haverá uma escalada, se fossem usadas armas nucleares seria, pelo menos, o fim da Europa. Acho que não irá acontecer. Precisamos de ser pragmáticos no curto prazo: serão usados mais combustíveis fósseis, a Alemanha agora compra o gás ao Catar, ou aos Emirados, em vez de à Rússia, mas sabemos que é por um curto período. Se usarmos os nossos próprios materiais de construção, se não precisarmos de os importar, se aproveitarmos energias renováveis, deixaremos de ser dependentes de regimes autoritários. A Europa como um todo consegue ser praticamente autónoma em termos de materiais e energia. Essa deve ser a resposta ao que Putin está a fazer. Estamos numa crise, no curto prazo vamos fazer coisas hostis ao clima, mas estou certo que haverá uma mudança de paradigma, todos percebemos que não podemos ser dependentes dos combustíveis fósseis, que sustentam o poder de regimes autoritários. No longo prazo julgo que tudo isto ajudará a acabar com a era dos combustíveis fósseis.

É júri do Prémio Gulbenkian. Que importância tem este tipo de iniciativas? Fazem a diferença?

Há duas questões importantes: a primeira é que não existe prémio Nobel para o Ambiente – acho que é algo que Gustav Nobel faria se vivesse nos dias de hoje. Por isso, fiquei muito contente quando a Gulbenkian anunciou um prémio sobre a crise climática, um prémio para a Humanidade – o nome é bem escolhido. Tem um prémio monetário bastante alto, um milhão de euros, mais alto que o Nobel, o que é muito raro. Não sabemos, talvez se imponha como o equivalente a um Nobel para o Ambiente. A segunda questão é que a Fundação foi criada por Calouste Gulbenkian, que fez a sua fortuna como empresário do petróleo. É muito apropriado, muito simbólico, que a fortuna que foi feita ajudando a destruir o mundo agora seja usada para salvar o mundo.

