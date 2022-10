Faça chuva ou faça sol… este é o calçado ideal para estes dias

Entornointeligente.com /

Não sabe o que calçar com este clima instável, em que tanto chove torrencialmente como faz calor como se no verão estivessemos? Está prestes a chegar ao mercado aquela que poderá ser a melhor solução para estes dias: um chinelo que se transforma num sapato fechado, resultado de uma parceria entre a Havaianas e a Market.

É um dois em um a que deram o nome Zip Top. Um modelo que, à primeira vista, parece um normal chinelo de enfiar no dedo, mas que tem um fecho ao longo da lateral e na parte superior da sola, o qual permite fixar ou remover uma espécie de puffer ajustável. E assim, de forma fácil, se transforma o chinelo de verão num sapato de outono e até inverno.

Uma inovação em termos de design, que resulta de uma nova parceria entre as duas marcas que já antes tinham trabalhado juntas na criação de uns chinelos que mudavam de cor em função da temperatura.

«Na nossa primeira colaboração, utilizámos os nossos icónicos chinelos de dedo para criar uma experiência diferente orientada para o consumidor, e agora estamos a levá-la mais longe com uma nova criação que é pensada e materializada pelas duas marcas. Esta iniciativa confere toda uma nova usabilidade ao chinelo de enfiar no dedo dito tradicional», diz Maria Fernanda Albuquerque, VP do Marketing Global da Alpargatas, citada em comunicado.

Desta feita não se limitam a mudar a aparência do produto, também ultrapassam os limites do design e transformam-no radicalmente. «Somos a primeira marca que colabora com a Havaianas não apenas para dar um twist a um par de chinelos tradicional, mas sim para revolucionar a forma como pensamos na utilização de artigos Havaianas», realça Mike Cherman, fundador da Market. «O ZipTop é a silhueta mais disruptiva que alguma vez concebemos», admite Leonardo Boin, responsável Sénior pelo Design Industrial e 3D da Havaianas, realçando ainda o trabalho do designer de calçado Daniel Bailey. O resultado é uma combinação de «uma versão muito irreverente» de um icónico chinelo e um «sapato com estilo e disruptivo», acrescenta.

A coleção ficará disponível a partir de segunda (dia 17) em market.com e de quinta (dia 20) em havaianas.com, highsnobiety.com e em lojas retalhistas selecionadas em todo o mundo. Cada par custa 90 euros.

