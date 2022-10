Exposer Coomeva 2022, facilitándole la vida a la comunidad

Entornointeligente.com /

Con la globalización y la tecnología, el conocimiento, la información e incluso las experiencias están cada vez más cerca de la humanidad como es el crecimiento personal. Para esto, Exposer de Coomeva trajo a Cali los mejores actores especializados en temas que son de interés general y que pueden ser un bálsamo para toda la comunidad en estos difíciles momentos que atraviesan varias personas.

Joan Mele,» la dignidad humana fundamento de una nueva economía» Hay que repensar qué es el ser humano , tenemos muchas cosas pero nunca hemos tenido tantos conflictos. De ahí pensamos por qué el ser humano se ha dedicado a tener, acumular , donde el 1% de la humanidad tiene más riqueza que el 99% restante , no es normal , no es tolerable , el planeta lo estamos destruyendo y nos es el cambio climático, es por que nos hemos enfocado en el dinero , en el crecimiento, en los negocios y nos olvidamos de la dignidad humana .

Enrique Rojas,» los seis sentimientos básicos » La madurez de los sentimientos significa saber gestionarlos y poner todos los medios para sacar adelante las relaciones interpersonales.

Los sentimientos son una base importante de nuestra existencia, pues nuestra primera aproximación a la realidad es la afectiva. Por este motivo, e Dr. Rojas nos invita a lograr un equilibrio entre corazón y cabeza, lo afectivo y lo racional .

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Participantes Exposer Coomeva 2022.

Guillermo Simo, «la arquitectura de la calma » Propone indagar en nuestro interior qué hechos nos han hecho perder la calma y de ahí define algunos ítems:

Conectar con mi autenticidad Descubrir mis verdaderos soportes (Soltar apegos y dependencias) Disfrutar el presente Asumir las riendas de mi vida Perdonar y olvidar Reconocer mi verdadero valor Centrarme en lo útil y necesario Confiar Aceptar , dejar de reaccionar y atacar Simplificar mi vida Apreciar y valorar, dejar de juzgar Desarrollar sabiduría y humildad . Gilberto Quinche, «»gestión de las emociones» El autoconocimiento es uno de los pilares para mejorar el control de sí mismo , gestionar sus emociones y alcanzar mayor bienestar en su vida, con ello conocemos nuestras creencias limitantes como nuestro potencial para tener una vida en equilibrio.

César Gonzáles, «dormir bien una necesidad en función del bienestar físico y mental» Una mala higiene del sueño es la responsable a corto plazo de una menor capacidad de respuesta al estrés, trastornos de estados de ánimo y a largo plazo a la aparición de muchas enfermedades.

Recomendó el Dr González (10-3-2-1): Diez horas antes de acostarse no bebidas estimulantes (cafe-te, etc); tres horas antes de acostarse no comidas ni bebidas que le hagan levantarse a orinar, dos horas antes desconexión total de cuestiones de trabajo o laborales y realizar actividades de relajación música etc; y una hora antes clausurar celular o cualquier estímulo electrónico cercano a la cabecera de la cama.

Gabriel Gowezniansky, «despertar a la sabiduría interior » Hoy vivimos en un mundo al que llegamos y parece definitivo, la única opción posible. ¿Y qué vemos en ese mundo? Vemos dificultad, conflicto, guerra, miedos. Hay una respuesta para todo ello y se encuentra en nuestra sabiduría interior.

El despertar del mundo ocurrirá cuando nosotros, sus integrantes, podamos ver la verdad en nuestro interior, reconocer la sencillez del mensaje eterno y experimentar la guía interior. En ese despertar se encuentra la transformación, la liberación y el renacer a la mente universal.

Esta posibilidad está en cada uno de nosotros. Ahora es la hora. Éste es el momento y tú eres el responsable. Sólo debes abrirte, soltar los bloqueos y permitir que el despertar sea. La nueva humanidad nos está esperando y sólo la hallaremos desde la sabiduría interior. Vamos juntos hacia allí.

