Exclusivo  Kremlin espera discussão «muito interessante» entre Putin e Erdogan

Entornointeligente.com /

O Kremlin acredita que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, vai oferecer-se oficialmente para mediar negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia no encontro que terá hoje com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Astana. «Será uma discussão muito interessante e, espero, útil», disse aos jornalistas o conselheiro de Política Externa do Kremlin, Yuri Ushakov, não explicando contudo qual será a posição de Moscovo. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disse que está disposto a discutir com a Rússia, mas não enquanto Putin estiver no poder. «Gostaria de lhe dizer «nunca diga nunca»», afirmou Ushakov.

Relacionados guerra na ucrânia. Turquia pede cessar-fogo na véspera de encontro entre Erdogan e Putin

guerra na ucrânia. Erdogan falou com Putin e reiterou disponibilidade para mediar conflito

A Turquia recebeu em duas ocasiões negociações entre Moscovo e Kiev, incluindo o encontro entre os dois chefes da diplomacia, Sergei Lavrov e Dmytro Kuleba, em março. Mas essas negociações não deram em nada. A Turquia, membro da NATO, mantém relações tanto com russos como com ucranianos, e tem recusado aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Os turcos já ajudaram a negociar o acordo que permitiu o fim do bloqueio à exportação dos cereais ucranianos, além de uma importante troca de prisioneiros que permitiu a libertação de mais de 200 pessoas.

Acesso exclusivo a assinantes Já é assinante? Inicie sessão Acesso ilimitado a conteúdos exclusivos Navegação sem publicidade intrusiva Versão digital do jornal, suplementos e revistas A partir de 7,90€ por mês Continuar a ler aqui

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com