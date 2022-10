Empresario Cirilo Moronta reconocido por Hostos Community College y Reto Dominicano en Mes de la Herencia Hispana

Entornointeligente.com /

NUEVA YORK._ El emblemático empresario dominicano Cirilo Moronta, propietario del icónico restaurante lounge 809 en el Alto Manhattan, fue reconocido esta semana como uno de los más sobresalientes emprendedores y activista en la diáspora por el Colegio Comunitario Hostos (Hostos Community College) y la organización comunitaria Reto Dominicana.

Moronta, quien ha estado al frente del principal operativo de recolección de ayudas a los damnificados del huracán Fiona y preside su fundación 809, recibió los reconocimientos el martes 11 de octubre en sendos actos celebrados por las dos entidades como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

Dijo sentirse halagado y agradecido por los reconocimientos que toman en cuenta y valoran su labor empresarial y comunitaria.

«Para mí es un honor que una entidad como el Hostos Community College me haya hecho esta distinción porque lo que ellos representan para la comunidad latina especialmente y para nosotros los dominicanos en un gran orgullo», añadió Moronta.

«Me siento afortunado de recibir este reconocimiento del Hostos, un colegio comunitario icónico donde se han graduado cientos de estudiantes dominicanos y latinos que hoy brillan en sus respectivas áreas», indicó el emprendedor.

El colegio comunitario lleva 9 años celebrando el Mes de la Herencia Hispana y reconociendo a parte de las figuras más latinas más destacadas en Nueva York.

El evento fue encabezado por la doctora Daisy Cocco De Filippis, presidenta de Hostos Community College, quien destacó la importancia de la celebración para la institución que sigue la conexión y tradición con la comunidad latina establecida en el recinto escolar y valoró la calidad de todos los homenajeados y el progreso de los estudiantes meritorios que fueron distinguidos.

Se hizo un resumen de los éxitos de Moronta, desde su llegada a los Estados Unidos, su calidad humana, servicios comunitarios especialmente en la República Dominicana y sus aportes en favor de todos los sectores de la diáspora con su espacio 809 donde da muestra de su orgullo patrio, servicio y cooperación a los más necesitados.

Más sobre Moronta «En el trayecto de mi negocio, de mi trabajo, he tenido la suerte de recibir muchos reconocimientos de diferentes instituciones, pero sí quiero decirles a Ana y a usted doctora que este reconocimiento significa mucho para mí, porque viene de una institución que hace grandes obras, grandes aportaciones a la comunidad, que cuando yo llegué a esta ciudad, lamentablemente, nosotros no la teníamos», dijo Moronta.

«Entonces, yo creo que nosotros los latinos, yo como dominicano, me siento orgulloso; me inspiran a seguir trabajando para que nuestros jóvenes, nuestras familias, la juventud, siga con esto. Porque gracias a que lo tenemos a ustedes, creo que tenemos mucho más que aportar, y creo que yo no me puedo sentir más orgulloso y halagado por lo que ustedes me acaban de entregar. Así que, muchas gracias, y de verdad que hay mucho Cirilo en nuestra comunidad y hay mucho 809 también», añadió.

*NUEVA YORK._ El empresario Cirilo Moronta recibió dos reconocimientos del Colegio Comunitario Hostos y Reto Dominicano en sendos actos por el Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos. (Fotos Miguel Cruz Tejada).

Allí, fue reconocido junto al cónsul Eligio Jáquez, el senador del PRM por la provincia Espaillat, Carlos Gómez y otras varias figuras célebres de la diáspora dominicana en Nueva York.

Agradeció a Reto Dominicano resaltando también las trayectorias y aportes de los otros reconocidos, Birmania Ríos, Henry Montero, José Matos, Esperanza Ceballos, Jonathan Inoa, Aquiles Rojas, Darling Burdier, Radhamés Rodríguez, Rusking Pimentel, Yuclenia Tejada y Héctor José Taveras.

Moronta expresó que los directivos de la entidad comunitaria son ampliamente conocidos en el exterior y República Dominicana por sus largas trayectorias de servicios y objetividad.

Señaló que al recibir el reconocimiento de Reto Dominicano en su casa, el restaurante 809, se siente mucho más que orgulloso.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com