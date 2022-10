El gesto de Orellana tras ser expulsado por una agresión y qué dijo el técnico de la U

Entornointeligente.com /

La U eliminó a la Universidad Católica y se metió en semifinales de la Copa Chile . Este jueves, hubo empate 2-2 en Rancagua y los azules avanzaron por un marcador global de 3-2.

El final de partido fue caliente. Fabián Orellana recibió una falta por detrás de Emmanuel Ojeda y explotó . El jugador de la UC se paró, le tiró un pelotazo al argentino y le dijo de todo. Los tuvieron que separar. Ambos fueron expulsados.

Ya más calmado, el ex Valladolid y Valencia fue a pedir disculpas al camarín del cuadro laico. El gesto fue valorado por Sebastián Miranda, técnico de la U.

«En cuanto a la expulsión, hubo un foul de Emmanuel, hubo una reacción de Fabián. Después de eso, yo me dediqué a separar, no sé lo que pasó en ese momento. Lo que me pone muy contento es la reacción de Fabián, porque vino al camarín, se disculpó con ‘Emma’, eso engrandece lo que es Fabián como persona y como jugador», afirmó el entrenador.

Mirada también lamentó la expulsión de Ojeda. No podrá jugar contra Unión Española el próximo domingo en la semifinal de ida.

«Emmanuel cumple un rol importante en la cancha. La versión de él en los últimos partidos ha sida muy buena, ha demostrado por qué está en Universidad de Chile, pero también sé que si no contamos con él hay otros jugadores igual de preparados y que tienen toda la confianza para poder hacerlo», declaró.

